Fenerbahçe başkanlığına talip olan Hakan Safi, transferde şov yapacak. Kongrede Aziz Yıldırım’la yarışacak Safi’nin Guirassy’den Greenwood’a, Lewandowski’den Hakan Çalhanoğlu’na, Merih Demiral’dan Ümit Akdağ’a, piyasadaki tüm gözdelerle anlaştığı iddia ediliyor.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de başkanlık seçimi için geri sayım sürerken, efsane başkan Aziz Yıldırım’a karşı en büyük kozu transfer olan Hakan Safi, “Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağım” sözünü yerine getirmekte kararlı. “Yarından itibaren her gün bayram havası yaşatacağız, gelecek mayıs ayında Türkiye’de Fenerbahçe bayramı yaşayacağız” ifadesiyle, transfer bombalarını patlatacağını ifade etti. Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy’le prensipte anlaşan Hakan Safi’nin Barcelona kariyerini noktalayan Robert Lewandowski’yi de ikna ettiği öne sürüldü. Safi’nin diğer lejyoneri ise Marsilya’nın 24 yaşındaki sağ kanadı Mason Greenwood.

Hakan Safi

İKİ YILDIZ İSTANBUL’DA

Hakan Safi’nin yerli yıldızları da en az yabancılar kadar parlak. Başkan adayının “İki milli yıldızla anlaştık” cümlesindeki gizli öznelerin Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral olduğu öne sürüldü. Safi’nin adı uzun zamandır Galatasaray’la anılan Millî Takım kaptanı Hakan’la el sıkıştığı, Fenerbahçe’nin alt yapısından yetişen ancak sarı lacivertli formayı hiç giymeyen Merih’i de Türkiye’ye döndüreceği ifade edildi. Safi’nin ayrıca transferin gözdelerinden olan Zeki Çelik ve Ümit Akdağ ile de prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Safi iki millî yıldızı İstanbul’a getirdiğini ve görüşmeleri tamamlayacağını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu

ÇALIMIN DİK ALASI

F.Bahçe eğer Hakan Çalhanoğlu ve Zeki Çelik transferlerini bitirirse, Galatasaray’a karşı büyük bir üstünlük sağlamış olacak. Malum sarı kırmızılılar, uzun süredir bu isimlerin peşinde koşuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası