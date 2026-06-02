Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek kongrede yeni başkanını seçmesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 (artı kontenjan için 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğmuş olma kriteri) kararını gözden geçireceğini düşünüyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yabancı kuralı çıkışına destek vermişti.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak belirlemişti. Yıldız yabancıları getirmek için kontenjan açmak zorunda olan Galatasaray, karara tepki göstermiş ve kuralın değişmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Henüz bir cevap alamayan sarı-kırmızılılar, yabancı oyuncu sayısı fazla olan Fenerbahçe'deki seçimi bekliyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

FENERBAHÇE DE İTİRAZ EDEBİLİR

Sözcü'de yer alan habere göre; 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçecek Fenerbahçe'nin, yabancı kontenjanı konusunda Galatasaray ile ortak bir görüşte birleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'nin başkan olmasıyla birlikte 10+4'ün değiştirilmesi için itirazda bulunabilir. Galatasaray ile ilişkileri iyi olmayan TFF'nin, sarı-laciverylilerin de muhtemel itirazı sonucu bu kararı gözden geçireceği düşüncesi hakim.

Haberle İlgili Daha Fazlası