Süper Lig'de "yabancı" krizi: Galatasaray, Fenerbahçe seçimini bekliyor
Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek kongrede yeni başkanını seçmesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 (artı kontenjan için 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğmuş olma kriteri) kararını gözden geçireceğini düşünüyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yabancı kuralı çıkışına destek vermişti.
- İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, yeni sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak belirledi.
- Galatasaray, bu karara tepki göstererek TFF'ye başvuruda bulundu. Henüz cevap alamayan Galatasaray, yabancı oyuncu sayısı fazla olan Fenerbahçe'deki kongreyi bekliyor.
- 6-7 Haziran'daki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'unda yeni başkanı seçecek Fenerbahçe'nin, yabancı kontenjanı konusunda Galatasaray ile ortak bir görüşte birleşmesi bekleniyor.
- TFF'nin, Galatasaray'ın ardıdan Fenerbahçe'nin muhtemel itirazı sonucu bu kararı gözden geçireceği düşüncesi hakim.
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak belirlemişti. Yıldız yabancıları getirmek için kontenjan açmak zorunda olan Galatasaray, karara tepki göstermiş ve kuralın değişmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Henüz bir cevap alamayan sarı-kırmızılılar, yabancı oyuncu sayısı fazla olan Fenerbahçe'deki seçimi bekliyor.
FENERBAHÇE DE İTİRAZ EDEBİLİR
Sözcü'de yer alan habere göre; 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçecek Fenerbahçe'nin, yabancı kontenjanı konusunda Galatasaray ile ortak bir görüşte birleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'nin başkan olmasıyla birlikte 10+4'ün değiştirilmesi için itirazda bulunabilir. Galatasaray ile ilişkileri iyi olmayan TFF'nin, sarı-laciverylilerin de muhtemel itirazı sonucu bu kararı gözden geçireceği düşüncesi hakim.