Trabzon’da gelin ve damada takılan takı, görenleri şaşırttı. Damada ve gelinde süslediği keçiyi hediye eden arkadaşları düğün törenine damga vurdu.

Ne gram ne çeyrek! Gelin ve damada verdiği hediye hayrete düşürdü

TÖRENE DAMGA VURDU

Celil Yılmaz ile Yudum İnce'nin düğününde, damadın arkadaşı Ferhat Yılmaz, süslediği ve bezlediği bir keçiyle salona girdi. Ferhat Yılmaz, kucağına aldığı keçiyi damat Celil Yılmaz'a hediye etti.

TAKI YERİNE KEÇ HEDİYE ETTİ

Hediyeyi gördüklerinde şoke olan gelin ve damadın gülümseyerek hediyeyi kabul ettikleri anlar, görenleri de gülümsetti. Davetlilerin şaşkın bakışları ve sürpriz takı, cep telefonlarıyla görüntüledi. Düğün töreni müzik ve horon eşliğinde devam etti.

