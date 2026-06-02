İhlas Haber Ajansı • Trabzon
Ne gram ne çeyrek! Gelin ve damada verdiği hediye hayrete düşürdü
Trabzon’da gelin ve damada takılan takı, görenleri şaşırttı. Damada ve gelinde süslediği keçiyi hediye eden arkadaşları düğün törenine damga vurdu.
Özetle DinleNe gram ne çeyrek! Gelin ve damada verdiği hediye ...
Kaydet
Yaşam az önce
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir düğünde, damadın arkadaşı damada takı yerine süslenmiş bir keçi hediye etti.
- Celil Yılmaz ile Yudum İnce'nin düğününde gerçekleşti.
- Damadın arkadaşı Ferhat Yılmaz, süslediği ve bezlediği bir keçiyi salona getirdi.
- Ferhat Yılmaz, keçiyi damat Celil Yılmaz'a hediye etti.
- Gelin ve damat şoke olsa da gülümseyerek hediyeyi kabul etti.
- Davetliler sürpriz takıyı cep telefonlarıyla görüntüledi.
0:00 0:00
1x
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gerçekleştirilen düğünde gelin ve damada takılan takı görenleri hayrete düşürdü.
TÖRENE DAMGA VURDU
Celil Yılmaz ile Yudum İnce'nin düğününde, damadın arkadaşı Ferhat Yılmaz, süslediği ve bezlediği bir keçiyle salona girdi. Ferhat Yılmaz, kucağına aldığı keçiyi damat Celil Yılmaz'a hediye etti.
TAKI YERİNE KEÇ HEDİYE ETTİ
Hediyeyi gördüklerinde şoke olan gelin ve damadın gülümseyerek hediyeyi kabul ettikleri anlar, görenleri de gülümsetti. Davetlilerin şaşkın bakışları ve sürpriz takı, cep telefonlarıyla görüntüledi. Düğün töreni müzik ve horon eşliğinde devam etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR