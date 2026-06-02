Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Arnavutluk'taki eski Sovyet askeri üssü Sazan Adası’nı 1,4 milyar dolarlık yatırımlarla ultra lüks tatil köyüne dönüştüreceklerini açıklaması, ülkede 'kamu arazilerini peşkeş çekme' ve 'ulusal ihanet' suçlamalarıyla kitlesel protestolara ve hükümete yönelik istifa çağrılarına yol açtı.

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, podcaster David Senra ile yaptığı son sohbette Akdeniz’de elektrik altyapısı dahi bulunmayan, her şeyin sıfırdan inşa edileceği 1.400 hektarlık özel bir adayı tatil köyüne dönüştüreceklerini açıkladı.

Bir arkadaşının teknesinden yüzerek keşfettiği adayı, 'zamanımızın en büyük yaşayan mimarlarıyla' ilmek ilmek işleyeceklerini söyleyen Ivanka Trump'ın projesi, Arnavutluk'ta protestoların başlamasına neden oldu.

ESKİ SOVYET ASKERİ ÜSSÜ "AMAN RESORTS" İMZASIYLA ULTRA LÜKS OLUYOR

Ivanka Trump ve Jared Kushner’ın yatırım şirketi Affinity Partners aracılığıyla yürüttüğü proje, Arnavutluk'un el değmemiş son sahil şeridinde yer alan Sazan Adası’nı kapsıyor. Yıllardır terk edilmiş durumda olan eski bir Sovyet ve İtalyan askeri üssü konumundaki bu adayı ultra lüks bir eko-tatil beldesine dönüştürmek için tam 1,4 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı.

Doğal topografyaya doğrudan entegre edilen mimari tasarımlar için dünyaca ünlü Aman Resorts ile ortaklık kurulurken, gastronomi tarafını ise lüks restoran zinciri Carbone’un arkasındaki Major Food Group üstlendi. Lojistik açıdan hiçbir altyapısı bulunmayan bu kısıtlı erişimli adada sıfırdan bir dünya destinasyonu oluşturulması hedefleniyor.

Ivanka katıldığı programda adayı nasıl bulduklarından bahsetti:

"Eşimle Akdeniz’de çok büyük bir proje geliştiriyoruz. 1.400 hektarlık inanılmaz güzel bir özel ada. Adayı bir arkadaşımızın teknesindeyken fark ettik. Yüzmek için durmuştuk, sonra tepeye kadar çıktık. Oradan sonra ada aklımızdan hiç çıkmadı. Yıllar içinde burayı dönüştürme fırsatı doğdu. Ama bunu büyük bir özenle yapmak istiyoruz. Doğa o kadar güçlü ki mimari onun içinden doğmalı. Bu benim için işten çok bir meydan okuma. Gayrimenkul, seyahat ve hayat deneyimlerimin toplamı gibi. İnsanların artık nasıl yaşamak istediğini düşünüyorum. Orada bunun somut karşılığını kurmaya çalışıyoruz. Dünyanın en iyi mimarlarıyla araziyi birlikte yürüdük.Bu projede taviz vermek istemiyoruz.O yüzden çok heyecanlıyız."

TİRAN’DA KİTLESEL PROTESTOLAR PATLAK VERDİ

Başkent Tiran başta olmak üzere ülkenin güney kıyılarında binlerce Arnavut, ekosistemin tahrip edileceği gerekçesiyle kitlesel gösteriler düzenlemeye başladı.

Proje alanı, koruma altındaki Narta-Zvernec sulak alanı ile Karaburun-Sazan Deniz Milli Parkı’nı doğrudan etkiliyor. Çevreciler, projenin nesli tükenmekte olan deniz türlerinin sığınağı olan bu doğa rezervini yok edeceğini görüşünde.

YUNAN AZINLIK MÜLKLERİ TEHLİKEDE

Yerel aktivistler, inşaat planlarının nesillerdir bölgede yaşayan Yunan azınlık ailelerine ait arazileri ve mülkleri de tehdit ettiğini ileri sürüyor.

HÜKÜMETE İSTİFA ÇAĞRISI

Gösterilerde Başbakan Edi Rama’nın istifası talep edildi. Hükümet, Şubat 2024’te parlamentodan geçirilen tartışmalı koruma alanları yasası vasıtasıyla, adeta "Kushner-Trump çiftine özel" yasal zemin hazırlamakla ve kamu arazilerini peşkeş çekmekle suçlanıyor.

