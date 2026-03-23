Anadolu Ajansı
Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestolar şiddetlendi! Sokaklar taştı, Başbakanlık binası ateşe verildi
Arnavutluk'taki ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla başkent Tiran'da toplanan binlerce gösterici, ülkede yolsuzluk yapıldığını savunarak gösteri düzenledi. Göstericiler Başbakanlık binasına molotofkokteyli fırlatırken, polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla hükümeti protesto etti.
Ülkede yolsuzluk yapıldığını savunan göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyerek başkent Tiran'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.
Göstericiler Başbakanlık binasına molotofkokteyli fırlatırken, polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Gösteri sırasında bazı bakanlık binaları ile polis araçlarına da molotofkokteyli atıldı. Yüzlerce polisin görevlendirildiği gösteri sırasında Tiran'da birçok yol trafiğe kapatıldı.
