ABD Başkanı Donald Trump dün Truth Social hesabında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD liderinden gelecek bir telefon görüşmesinden çekindiğini gösteren bir skeç videosu paylaştı. Trump, İngiliz komedi programında yayımlanan görüntülerle Starmer’ı hedef alırken, videoya binlerce yorum yağdı.

Trump, Truth Social hesabından İngiliz komedi programı Saturday Night Live UK’de yayımlanan bir skeç videosunu paylaştı. Videoda Starmer’ın İran hakkında Trump'la görüşmekten çekindiği sahneler yer aldı.

"YA BANA BAĞIRIRSA?"

Skeçte, oyuncu George Fouracres tarafından canlandırılan Starmer, Başbakanlık konutu Downing Street’te panik halinde görülüyor. Skeçin devamında Starmer'ın yardımcısı David Lammy'i canlandıran karaktere dönerek, “Ya Donald bana bağırırsa?” dediği görülüyor.

Trump telefonu açtığında ise Starmer hemen kapatıyor ve “O korkutucu, harika başkanla konuşmak neden bu kadar zor?” diye soruyor.

"TRUMP'I MEMNUN ETMEK İSTİYORUM"

Yardımcısını temsil eden Lammy karakteri, Hürmüz Boğazı’na daha fazla gemi gönderilemeyeceğinin açıkça söylenmesini öneriyor. Starmer karakteri ise Trump’ı “memnun etmek istediğini” ve onu değiştirebileceğini savunuyor. Herhangi bir yorum yapılmadan paylaşılan video, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Öte yandan dün Downing Street'ten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının küresel enerji piyasalarında istikrarın yeniden sağlanması için "hayati önem taşıdığı" konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

ABD lideri, savaşın başlamasından bu yana Starmer’ı defalarca eleştirerek, ABD’ye yeterince destek vermemekle suçlamıştı. Trump, bu ayın başlarında, Starmer’ın ABD savaş uçaklarının İran’a yönelik saldırılar için İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemesinin ardından, “Karşımızda Winston Churchill yok” demişti.

Trump ayrıca, Starmer’ın 'büyük hatası'nı eleştirerek, “Keir konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onu seviyorum, iyi bir insan olduğunu düşünüyorum ama hayal kırıklığı içindeyim” ifadelerini kullanmıştı.

