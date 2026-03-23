Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICC) 2024 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran heyete başkanlık eden Fransız yargıç Nicolas Gouyou, kara listeye alındığını ve dijital dünyada hiçbir işini halledemediğini kaydetti.

21 Kasım 2024 tarihinde Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddialarıyla tutuklama emri veren Gouyou, Fransa'daki ödeme sistemlerinin çoğunun Amerikan kontrolünde olması sebebiyle banka kartlarını kullanamadığını söyledi.

France Tv'ye açıklamalarda bulunan Fransız yargıç 'suçlu muamelesi gördüğünü' belirterek, "Bu, bizi dijital öncesi bir dünyaya geri götüren bir zaman makinesi gibi. 30 yıl öncesine geri dönüyoruz," ifadelerinde bulundu.

Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaran Fransız yargıç isyan etti: Kredi kartlarım iptal edildi

Gouyou, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemi boyunca yaptırım listesinde kalacağına inandığını ifade etti.

"CEZALANDIRILMA KORKUSUYLA HAREKET ETMEK DEMOKRASİYİ SONA ERDİRECEK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptırımların kaldırılması talebiyle ABD makamlarına yedi mektup yazdığı ancak Washington’dan henüz olumlu bir cevap alınamadığı bildirildi. "Eğer savcılar dava açmaktan, avukatlar savunma yapmaktan, hakimler yargılamaktan, milletvekilleri yasa çıkarmaktan ve bakanlar yasaları uygulamaktan korkarsa, artık demokrasi diye bir şey kalmaz," diyen yargıç, bu kişilerin "sadece ceza korkusuyla" hareket edeceklerini belirtti.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

21 Kasım 2024'te Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, en az 8 Ekim 2023 ile 20 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında Gazze Şeridi'nde işledikleri iddia edilen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

İsrail, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne savaş açarak 71.000'den fazla insanı öldürdü, 172.000'den fazla kişiyi yaraladı ve bölgenin sivil altyapısının yaklaşık %90'ını yok etti; BM'ye göre yeniden inşanın maliyeti yaklaşık 70 milyar dolar civarında. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail günlük saldırılarına devam ederek o tarihten bu yana en az 677 Filistinliyi öldürdü ve 1813 kişiyi yaraladı.

