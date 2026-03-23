Orta Doğu'yu ateş hattına çeviren savaşta 3. hafta geride kalırken İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini belirtti. Açıklamada, İran’a yönelik saldırılara katılmamış ülkelere ait gemilerin “yetkili makamların koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceği” kaydedildi.

Hürmüz Boğazı’nda oluşabilecek güvenlik risklerinden ABD ve İsrail’in sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması için askeri saldırıların sonlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

İranlı milletvekili açıkladı: Hürmüz Boğazından geçişin bedeli belli oldu

2 MİLYON DOLARLIK GEÇİŞ ÜCRETİ

Öte yandan bir televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, ülkesinin boğazdan geçen gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını söyledi. Burucerdi, geçişlerde ücret alınmasının İran’ın gücünü gösterdiğini savundu.

TRUMP'IN TEHDİDİNE İRAN'DAN CEVAP

ABD Bşkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine seslenerek, "Eğer İran 48 saat içinde Boğazı tehdit olmaksızın açmazsa, ABD İran’ın elektrik santrallerini vuracak" ifadelerini kullanmıştı. İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın saldırı tehdidi sonrası yapılan açıklamada, "İran'ın elektrik santrallerine saldırı olursa, İsrail'in ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerini hedef alacağız" ifadeleri kullanıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

