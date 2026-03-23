ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik santrallerine yönelik saldırı tehdidi sonrası karşı açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları, İran'ın elektrik santrallerine saldırı olursa, İsrail'in ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerini hedef alacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenerek, "Eğer İran 48 saat içinde Boğazı tehdit olmaksızın açmazsa, ABD İran’ın elektrik santrallerini vuracak" ifadelerini kullanmıştı. Gerginlik, bölgedeki enerji güvenliğini ve uluslararası diplomatik tansiyonu artırdı.

İRAN'DAN TEHDİDE CEVAP

İran Devrim Muhafızları tarafından Trump'ın saldırı tehdidi sonrası yapılan açıklamada "İran'ın elektrik santrallerine saldırı olursa, İsrail'in ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerini hedef alacağız" ifadeleri kullanıldı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Trump'ın elektrik santrallerine yönelik saldırı tehdidine İran cephesinden tepkiler peş peşe gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka “48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin” uyarısı yapmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran altyapısına yapılacak saldırının bölgede yaygın elektrik kesintilerine yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

"BÖLGEDEKİ ENERJİ TESİSLERİNİ İMHA EDECEĞİZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yapmıştı. Galibaf, "Ülkemizdeki altyapı hedef alınırsa, bölgedeki enerji ve hayati tesisler meşru hedef olacak ve geri dönülmez şekilde imha edilecektir. Petrol fiyatları da uzun süre yüksek seviyelerde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

