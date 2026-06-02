Son olarak Brighton forması giyen James Milner, emeklilik kararını duyurdu. "Premier Lig tarihinde en fazla çıkan oyuncu" olan Milner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 40 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.

Kariyeri boyunca Brighton'ın yanı sıra Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City ve Liverpool formalarını giyen; Manchester City'de 2011-2012 ve 2013-2014'te, Liverpool'da 2019-2020 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan James Milner, futbola veda etti.

"ZAMANI GELDİ"

40 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Premier Lig'de geçirdiğim 24 sezonun ardından, futbolculuk kariyerime son verme zamanının geldiğini düşünüyorum. Küçüklüğümden beri desteklediğim Leeds United'da 16 yaşında ilk maçımı oynamaktan ve Premier Lig'in en genç golcüsü olmaktan, geçen yıl ayağımı kaldıramayacak durumda olmama rağmen 40 yaşında Brighton'ın tarihinde ikinci defa Avrupa kupalarına katılmasına yardımcı olmaya kadar uzanan yolculuğumu asla hayal edemezdim" ifadelerini kullandı.

James Milner, Temmuz 2023’te Liverpool’dan Brighton’a transfer olmuştu.

James Milner, Premier Lig'de geçtiğimiz sezon rekora imza atmıştı. Gareth Barry'yi geride bırakan deneyimli isim, 658 maçla "Premier Lig'de en fazla karşılaşmaya çıkan oyuncu" olmuştu. Kariyeri boyunca 903 maçta mücadele eden 40 yaşındaki oyuncu, 86 gol ve 135 asist kaydetti.

