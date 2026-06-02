Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi’nin Hindistan’ın Kalküta kentinde bulunan 21 metrelik heykeli, rüzgarda tehlikeli şekilde sallandığının tespit edilmesi üzerine yetkililer tarafından kaldırıldı.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da bulunan Lionel Messi heykeli, güvenlik endişeleri nedeniyle yerinden söküldü. Yetkililer, bölge sakinlerinden gelen şikayetler üzerine harekete geçerek heykeli vinç ve halatlar yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı.

Messi’nin 21 metrelik dev heykeli apar topar kaldırıldı! Yetkililerden dikkat çeken açıklama

NEDENİ BELLİ OLDU

Batı Bengal milletvekili Sharadwat Mukherjee, yerel halkın heykelin şiddetli rüzgarlarda sallandığını bildirmesi üzerine çalışmanın pazartesi günü kaldırıldığını açıkladı. Mukherjee, yeni bir yer belirlenene kadar heykelin devlet deposunda muhafaza edileceğini söyledi.

21 METRELİK DEVASA HEYKEL

Altın renkli heykel, Lionel Messi’nin Dünya Kupası kupasını kaldırdığı anı tasvir ediyordu. Yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki eser, Aralık ayında Messi’nin Hindistan’a yaptığı ve büyük ilgi gören “Tüm Zamanların En İyisi” turu kapsamında açılmıştı.

NEREYE TAŞINACAĞI BELİRSİZ

Güvenlik gerekçeleri nedeniyle kaldırılarak bir kez daha gündeme gelen Messi heykelinin nereye taşınacağına ilişkin karar henüz verilmedi. Futbola olan ilginin giderek arttığı Hindistan’da, Messi’nin heykelinin yeni yerinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

