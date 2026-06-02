Anadolu Ajansı • Bulancak
Giresun'da heyelan tehlikesi: 22 ev boşaltıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 22 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde bağlı Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinde yağışların ardından çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
22 EV BOŞALTILDI
AFAD görevlilerinin yaptıkları incelemelerin ardından Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 6 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin, köy ve beldedeki çalışmaları sürüyor.
