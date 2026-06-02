Anayasa Mahkemesi, internetten alışveriş yapanlar için önemli bir karara imza attı. Tüketicilerin haklarını sınırlayan, aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğunu daraltan bazı hükümler iptal edildi. Vatandaşlar artık doğrudan platformlara karşı da hak ileri sürebilecek. İptal hükümleri 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

2 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde yeni dönemin kapısı aralandı.

AYM İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi, internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin ayıplı maldan doğan haklarını kullanmasını sınırlayan ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğunu daraltan bazı hükümleri iptal etti.

Tamamen değişti! İnternet alışverişlerinde yeni dönem, artık tek sorumlu satıcı değil

ARTIK ARACILAR DA SORUMLU OLACAK

Mevcut düzenlemede yer alan hüküm, tüketicinin internet üzerinden satın aldığı malın ayıplı çıkması halinde aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğunu sınırlıyordu. Tüketici platformlarla değil sadece satıcı ile karlı karşıya geliyordu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Yarın başlıyor

AYM, söz konusu istisnayı Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Madde 48): Aracı hizmet sağlayıcıların (Trendyol, Hepsiburada, Amazon, N11 vb.) bazı tüketici haklarının kullanımından doğan sorumluluklarını sınırlandıran istisna hükmü tamamen iptal edildi.

Tamamen değişti! İnternet alışverişlerinde yeni dönem, artık tek sorumlu satıcı değil

SADECE SATICI DEĞİL ARACI DA ÖNEMLİ

AYM, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesinde yer alan ve aracı hizmet sağlayıcıların, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içerik konusu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığını düzenleyen hükmü de tüketici sözleşmeleri yönünden iptal etti.

Bu kararla tüketici sözleşmeleri bakımından e-ticaret platformlarının sorumluluğunu tamamen dışlayan yaklaşım Anayasa’ya aykırı bulundu. AYM’nin bu kararının platformların 'Biz sadece aracıyız' savunmasını önemli ölçüde etkisiz hale getireceği öngörülüyor.

Tamamen değişti! İnternet alışverişlerinde yeni dönem, artık tek sorumlu satıcı değil

DENETİM SIKLIĞI ARTACAK

İptal edilen bu hükümlerle vatandaşlar dolandırıldığında ya da ayıplı mal aldığında sadece satıcıyla değil, platformla da muhatap olacak. Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi devler artık satıcılarını daha sıkı denetlemek zorunda kalacak.

Tamamen değişti! İnternet alışverişlerinde yeni dönem, artık tek sorumlu satıcı değil

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, iptal hükümlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Haberle İlgili Daha Fazlası