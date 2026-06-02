İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesi açıklarında gece saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Calabria'nın Tiren Denizi kıyısı açıklarında, Cosenza iline bağlı Belmonte Calabro yakınlarında deniz tabanı olarak açıklandı.
- Sarsıntı Napoli ve Vesuvius bölgesi, Calabria, Basilicata, Puglia ve Sicilya'nın pek çok noktasında hissedildi.
- Bölgesel Sivil Savunma ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan taramalarda can veya mal kaybı tespit edilmedi.
- Depremin derinde yaşanması nedeniyle sismik enerjinin yüzeye ulaşana kadar dağıldığı belirtildi.
- Bu depremin, güney Tiren Denizi'ne özgü bir olgu olan Calabria'nın altındaki İyonik litosferin dalma süreciyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Güney İtalya, 2 Haziran gecesi yarısından kısa bir süre sonra meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle sallandı.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından kaydedilen depremin merkez üssü, Calabria'nın Tiren Denizi kıyısı açıklarında, Cosenza iline bağlı Belmonte Calabro yakınlarında deniz tabanı olarak açıklandı.
GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ ANCAK HASAR YOK
Şiddetli sarsıntı başta Tiren kıyı şeridi olmak üzere Napoli ve Vesuvius bölgesinin yanı sıra Calabria, Basilicata, Puglia ve Sicilya'nın pek çok noktasında güçlü şekilde hissedildi. Depremin hemen ardından harekete geçen Bölgesel Sivil Savunma ekipleri; merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri olan Amantea, Cetraro ve Lamezia Terme belediyeleriyle acil temasa geçti.
Cosenza Belediye Başkanı Franz Caruso durumun tamamen kontrol altında olduğunu duyururken, itfaiye ekiplerinin Cosenza’nın Tiren kıyısı boyunca yürüttüğü saha taramalarında da herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmedi.
Çok derinde yaşanan kırılma nedeniyle sismik enerji yüzeye ulaşana kadar büyük ölçüde dağıldı.
BÖLGENİN JEOLOJİK YAPISI DERİN DEPREMLERE ALIŞKIN
Jeolojik değerlendirmelere göre bu deprem, güney Tiren Denizi’ne özgü bir olgu olan Calabria'nın altındaki İyonik litosferin dalma (batma) süreciyle bağlantılı olarak meydana geldi. Sık sık derin sismik aktivitelere sahne olan bu bölgede, geçmişte de benzer odak noktalarına (hiposentr) sahip 5'in üzerinde büyüklükte çok sayıda deprem kaydedildiği kaydedildi.