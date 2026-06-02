İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesi açıklarında gece saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney İtalya, 2 Haziran gecesi yarısından kısa bir süre sonra meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle sallandı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından kaydedilen depremin merkez üssü, Calabria'nın Tiren Denizi kıyısı açıklarında, Cosenza iline bağlı Belmonte Calabro yakınlarında deniz tabanı olarak açıklandı.

İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ ANCAK HASAR YOK

Şiddetli sarsıntı başta Tiren kıyı şeridi olmak üzere Napoli ve Vesuvius bölgesinin yanı sıra Calabria, Basilicata, Puglia ve Sicilya'nın pek çok noktasında güçlü şekilde hissedildi. Depremin hemen ardından harekete geçen Bölgesel Sivil Savunma ekipleri; merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri olan Amantea, Cetraro ve Lamezia Terme belediyeleriyle acil temasa geçti.

Cosenza Belediye Başkanı Franz Caruso durumun tamamen kontrol altında olduğunu duyururken, itfaiye ekiplerinin Cosenza’nın Tiren kıyısı boyunca yürüttüğü saha taramalarında da herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmedi.

Çok derinde yaşanan kırılma nedeniyle sismik enerji yüzeye ulaşana kadar büyük ölçüde dağıldı.

BÖLGENİN JEOLOJİK YAPISI DERİN DEPREMLERE ALIŞKIN

Jeolojik değerlendirmelere göre bu deprem, güney Tiren Denizi’ne özgü bir olgu olan Calabria'nın altındaki İyonik litosferin dalma (batma) süreciyle bağlantılı olarak meydana geldi. Sık sık derin sismik aktivitelere sahne olan bu bölgede, geçmişte de benzer odak noktalarına (hiposentr) sahip 5'in üzerinde büyüklükte çok sayıda deprem kaydedildiği kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası