Liverpool'da Arne Slot dönemi sona erdi
60 puanla Premier Lig'i 5. sırada tamamlayan Liverpool'da kötü gidişin faturası Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot'a kesildi. İngiliz temsilcisi Arne Slot ile yollarını ayırdı.
- Hollandalı teknik adamla kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla yolların ayrıldığı duyuruldu.
- Slot'un lig tarihinde 20. şampiyonlukta katkıları olduğu belirtildi.
- Takımın gidişatının yol ayrımına sebep olduğu ifade edildi.
- 47 yaşındaki çalıştırıcı, ilk senesinde Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
- 2025-2026 sezonunda ligi 5. sırada tamamladı.
- Arne Slot, Liverpool kariyerinde 113 resmi müsabakaya çıktı ve 1.91'lik puan ortalaması yakaladı.
İngiliz temsilcisi Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot dönemi sona erdi. Liverpool'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Benfica'dan ayrılan Nicolas Otamendi imzayı attı! İşte yeni takımı
KÖTÜ GİDİŞİN FATURASI SLOT'A KESİLDİ
Ayrıca kulübün lig tarihinde 20. şampiyonluğu kazanmasında katkıları bulunan Slot'un tarihte özel bir yere sahip olacağı da belirtildi. Arne Slot'a teşekkür edilirken, takımın gidişatının yol ayrımına sebep olduğu ifade edildi.
İLK SENESİNDE ŞAMPİYON OLDU
2024-2025 sezonunun başında Liverpool'un çalıştırmaya başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, ilk senesinde Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı. 2025-2026 sezonunda ise İngiliz ekibi, ligi şampiyon Arsenal'in 25 puan gerisinde 60 puanla 5. sırada tamamladı.
Liverpool kariyerinde 113 resmi müsabakaya çıkan Arne Slot, 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyetle 1.91'lik puan ortalaması yakaladı.