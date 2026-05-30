60 puanla Premier Lig'i 5. sırada tamamlayan Liverpool'da kötü gidişin faturası Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot'a kesildi. İngiliz temsilcisi Arne Slot ile yollarını ayırdı.

KÖTÜ GİDİŞİN FATURASI SLOT'A KESİLDİ

Ayrıca kulübün lig tarihinde 20. şampiyonluğu kazanmasında katkıları bulunan Slot'un tarihte özel bir yere sahip olacağı da belirtildi. Arne Slot'a teşekkür edilirken, takımın gidişatının yol ayrımına sebep olduğu ifade edildi.

İLK SENESİNDE ŞAMPİYON OLDU

2024-2025 sezonunun başında Liverpool'un çalıştırmaya başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, ilk senesinde Premier Lig şampiyonluğunu kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı. 2025-2026 sezonunda ise İngiliz ekibi, ligi şampiyon Arsenal'in 25 puan gerisinde 60 puanla 5. sırada tamamladı.

Liverpool kariyerinde 113 resmi müsabakaya çıkan Arne Slot, 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyetle 1.91'lik puan ortalaması yakaladı.

