CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2,5 yıl sonra Genel Merkez binası önünde yaptığı ve parti içine yönelik çok sert mesajlar barındıran açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu’nun "FETÖ ajanları" ve "hırsızlar" vurgusu yaptığı konuşmasını TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, gazeteci Gürkan Hacır ve gazeteci Hasan Basri Akdemir çarpıcı analizlerde bulundu. Yorumcular, CHP’de büyük bir ihraç ve arınma sürecinin başlayacağına dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra CHP Genel Merkezi önünde kürsüye çıkarak kendisini bekleyen binlerce partiliye seslendi. Seçmenlerden ve Türkiye'den özür dileyen Kılıçdaroğlu, partiye getirdiği isimleri "CHP'yi kirleten isimler" olarak niteledi ve parti içine yönelik çok ağır ithamlarda bulundu.

CHP'de kartları yeniden karacak bu konuşmanın şifreleri, TGRT Haber canlı yayınında gazeteciler tarafından tek tek değerlendirildi.

Gürkan Hacır

GÜRKAN HACIR: "KILIÇDAROĞLU İHRAÇ SÜRECİNİN STARTINI VERDİ, BU BİR MİLAT"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını "beklediğimizden de daha sert ve kararlı" olarak nitelendiren gazeteci Gürkan Hacır, özellikle ‘özür diliyorum’ bölümünün önümüzdeki günlere dair çok önemli ipuçları barındırdığını söyledi.

Hacır, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu hakikaten beklediğimizden de daha sert ve kararlı bir konuşma yaptı. Özellikle özür diliyorum bölümü... Burada dedi ki, şöyle okuyayım: 'Gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Yürüyüşümüze sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. CHP'nin şerefli delegelerini pavyon masasına meze edenlerin maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum' dedi. Şimdi bunun tam karşılığını söyleyemeyiz, bilmiyoruz çünkü. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışma alttan alta sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir FETÖ'nün ayak izleri hissediliyor."

Özür ve arınma konuşması siyaseti salladı! Kemal Kılıçdaroğlu startı verdi!

"HIRSIZLAR İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIM DEDİ, STARTI VERDİ"

Kılıçdaroğlu’nun ilk kez bu kadar net bir dil kullandığını belirten Hacır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Özellikle ilk defa, ilk defa hırsız vurgusu yaptı. 'Hırsızlar' dedi. 'Ben masum belediye başkanlarımız için mücadele edeceğim. Ama hırsızlar için de onları gerekeni yapacağım, onları partiden uzaklaştıracağım' dedi. Hakikaten, bir kez merak ediliyordu, gerçekten arındıracak mı, yoksa bunlar lafta mı kalacak diye, işareti verdi. Bence hani biz konuşuyorduk ya, bir ihraç süreci başlayacak mı diye, bence startı verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Somut bir şekilde net, 'Ben sızan FETÖ ajanlarını bugüne kadar görememişim, özür diliyorum' ifadesi bence bir milat, bir başlangıç. Yani ihbar da kabul edilebilir tabii, çünkü partinin genel başkanı neticede."

Özür ve arınma konuşması siyaseti salladı! Kemal Kılıçdaroğlu startı verdi!

"YURT DIŞINDAKİ TROLL MERKEZLERİNİ BİLİYORUZ, GÖRÜYORUZ"

Sosyal medyadaki operasyonel hesaplara da dikkat çeken Gürkan Hacır, şu bilgileri paylaştı:

"O sosyal medyada ya günaydın yazıyorsun, iyi bayramlar diyorsun... Altına iki bin iki yüz tane troll hesaptan tweet geliyor. Ve bakıyoruz Almanya menşeli, bakıyoruz Hindistan menşeli, bakıyoruz Amerika'dan atılmış. Bunlar nereden atılıyor? Bunlar kimler atıyor? Bunlar hangi akıl atıyor? Bunlar sadece Özgür Özel ve arkadaşların işi değil. Bunlar bazı yurt dışındaki hesaplar. Onları kontrol eden troll merkezleri var. Bu merkezlerin de kiminle ilintili olduğunu tahmin etmek zor değil. Biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konu çok konuşulacak gibi geliyor. Şimdi Kemal Bey'e ilk fırsatta bunu soracağız, 'Kimi kastettiniz efendim' diyeceğiz. FETÖ'cü hesaplar kimlere destek oluyor? Onların ne kadar iltisakı ve irtibatı var onları bilmiyorum ama kimlere destek oldukları belli. Kemal Bey'e olmadıkları kesin."

Fatih Atik

FATİH ATİK: "TÜM BUNLARI BİRLEŞTİRDİĞİMDE TEK BİR HEDEF GÖRÜYORUM: EKREM İMAMOĞLU"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin CHP tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, satır aralarındaki hedef isimleri açıkladı:

"Bugüne kadar hiç CHP Genel Başkanı'nın ağzından böyle bir ifade duymamıştık. Kendi getirdiği arkadaşlarına diyor bunu. 'Ben yapmıştım, ben fark edemedim' diyor, 'Özür dilerim' diyor. Bu özür çok değerli. 'Bu mücadeleyi kim mahkeme salonlarına düşürdü? Hesabını soracağım' dedi yani. Burada 'Hedef pavyona kim düşürdü? Burada rüşvet kutuları olmaz' dedi. Yani ben bunların hepsini birleştirdiğimde tek bir hedef görüyorum. Kemal Bey söylemedi ama ben söyleyeyim yani: Ekrem İmamoğlu."

Özür ve arınma konuşması siyaseti salladı! Kemal Kılıçdaroğlu startı verdi!

"MECLİSTEKİ POŞET LAFI DOĞRUDAN VELİ AĞBABA’YAYDI"

Kılıçdaroğlu’nun şahıs ismi vermeden net tarifler yaptığını söyleyen Atik, şu değerlendirmede bulundu:

"Kemal Bey baktığın zaman bireysel olarak bir ayrıştırıcı dil kullanmadı ama hedefini doğru tarif etti. Ve bu hedefe giderken de önüne çıkan engellerin gözünün yaşına bakmayacağını ifade etti. Ciddi bir arınma, temizlenme sürecinin başlatacağının işaretlerini verdi. Ama kişi kişi, şahıs şahıs bir şey söylemedi, ama tarif yaptı. Meclisteki poşet lafı doğrudan Veli Ağbaba'yaydı aslında. Mahkeme salonları deyince Ekrem İmamoğlu'na gidiyor. Uşak vurgusu da yaptı. Uşak'a gönderme yaptı. Dolayısıyla yani Kılıçdaroğlu Pazartesi'den itibaren start düğmesine basar diyebiliriz."

Hasan Basri Aydemir

HASAN BASRİ AKDEMİR: "SON YILLARDA DUYDUĞUMUZ EN AĞIR SİYASİ KONUŞMAYDI"

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Kılıçdaroğlu’nun hitabının Türk siyasetindeki ezberleri bozacak nitelikte bir öz eleştiri ve arınma hareketi olduğunu ifade etti:

"Türk siyasetinde öz eleştiri çok fazla görülmez. Ancak konuşmanın birçoğu öz eleştiriyle doluydu. Ancak bu öz eleştiri dediğimiz bölümler belki de son yıllarda duyduğumuz en ağır siyasi konuşmanın en önemli bölümüydü. FETÖ meselesi çok su kaldıracak, çok konuşulacak ama FETÖ meselesinin dışında hırsızlar vurgusu, yedirmeyeceğim vurgusu, bir de bazı kodlar ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'Önce arınma, sonra tabii ki kurultay' dedi. 'Kurultaya gidilecek' dedi ama 'Tertemiz bir kurultaya gidilecek' dedi."

Özür ve arınma konuşması siyaseti salladı! Kemal Kılıçdaroğlu startı verdi!

"TÜM YOLSUZLUKLARIN DIŞARIDA KALDIĞI BİR CHP İSTİYOR"

Kılıçdaroğlu’nun tamamen temizlenmiş bir parti vizyonu çizdiğini ve siyaset arenasına resmen döndüğünü belirten Akdemir, şunları aktardı:

"Buradan bir kurultay planı olduğunu ama kurultay planına gidilirken bahsettiği FETÖ'den bahsetti, hırsızlardan bahsetti, belediye başkanlıklarından bahsetti, yolsuzluklardan bahsetti, poşetlerden bahsetti, kutulardan bahsetti. Bunların tamamının dışarıda kaldığı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin gideceğini söylemiş oldu. 'Ben Kemal Kılıçdaroğlu, 78 yaşındayım, bugüne kadar müsaade etmedim, bundan sonra da müsaade etmeyeceğim' dedi. 'Bu yolda benimle misiniz?' diyerek kitlesine çağrı yaptı. Bu yaptığı çağrının bir anlamı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden siyaset arenasına döndü. Siyasete soyundu ve parti içinde başlatacağı mücadeleyi Türkiye sathına yayma planını ortaya koydu. Bu şekilde yola çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni özellikle bu hafta başından itibaren sansasyonel günler bekliyor diyebiliriz."

Özür ve arınma konuşması siyaseti salladı! Kemal Kılıçdaroğlu startı verdi!

"İLMİ SİYASET YAPMADAN DİREKT HEDEFE GİDEN BİR KILIÇDAROĞLU GÖRDÜK"

Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki yeni ve sert tarzını analiz eden Akdemir, konuşmasını tarihsel bir örnekle kıyasladı:

"Çok farklı bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Cümlelere başlangıcı, hedef göstermemesi, ayrıştırmaması, aynı Kemal Kılıçdaroğlu ama bir yeri eleştireceği zaman, bir yere sözünü söyleyeceği zaman direkt 12'den hedefe yönelik direkt giden ve artık kesinlikle siyasette o Şamil Tayyar'ın söylediği 'ilmi siyaset' var ya, onu yapmadan ilerleyen bir Kemal Kılıçdaroğlu gördük. Bugün o 'Hain Kemal' sloganlarıyla da ilgili kendi geçmişinden çok kısaca bahsederek 'Şu kursaktan bir damla haram nokta geçmedi. Benim çevremde de buralarda da kimseye geçirmedim. Bundan sonra da geçirmeyeceğim' dedi. Sonra özür dilemeye başladı.

Özür dilerken de neyi gündeme getirdi? Türk siyasetinde ben bunu bir kere hatırlıyorum. 17-25'ten sonra 15 Temmuz'a giden süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milletim ve Rabbim beni affetsin, bizi affetsin, bazı şeyleri çok geç gördük' dedi... Kemal Kılıçdaroğlu da bugün bir öz eleştiri yaptı. 'FETÖ' dedi, 'FETÖ'cüler adalet yürüyüşümde arkama girmiş' dedi, 'Benle beraber yürümüşler' dedi, 'Ben bunu fark edememişim' dedi. Bu FETÖ işi çok büyük bir tartışmayı beraberinde getirecek."

Haberle İlgili Daha Fazlası