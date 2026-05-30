Deniz hıyarları üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bilim dünyasında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmacılar, canlıdan ayrılan bazı dokuların beklenenden çok daha uzun süre hayatta kaldığını ve olağanüstü yenilenme özellikleri gösterdiğini açıkladı.

Bilim insanları, deniz hıyarlarının olağanüstü yenilenme yeteneklerini araştırırken dikkat çekici bir keşfe imza attı. Yapılan çalışmada, deniz hıyarından ayrılan bazı dokuların bağımsız şekilde hayatta kalmaya devam ettiği ve uzun süre boyunca kendilerini koruyabildiği gözlemlendi.

Memorial Üniversitesi'ndeki bilim insanları ve Bigelow Okyanus Bilimleri Laboratuvarı'ndan Kıdemli Araştırma Görevlisi Rachel Sipler'in öncülüğündeki araştırmacılar, deniz hıyarlarının yalnızca kaybettikleri organları yeniden oluşturabilen canlılar olmadığını, aynı zamanda ayrılmış dokularının da beklenenden çok daha karmaşık biyolojik davranışlar sergileyebildiğini belirtiyor.

BİYOLOJİK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Çalışmada incelenen dokuların, ana organizmadan tamamen ayrıldıktan sonra bile üç yıldan fazla bir süre hücresel faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü. Daha da ilginci, bu dokuların çevresel koşullara tepki vermeye devam ettiği ve belirli düzeyde biyolojik bütünlüklerini koruyabildiği tespit edildi.

Bilim insanları bu durumu doğrudan “ölümsüzlük” olarak tanımlamasa da, dokuların normal biyolojik beklentilerin çok ötesinde dayanıklılık göstermesinin son derece sıra dışı olduğunu söylüyor. Araştırma ekibine göre söz konusu yapıların yaşlanma süreçlerine karşı nasıl direnç gösterdiği henüz tam olarak anlaşılmış değil.

DENİZ HIYARLARI UZUN ZAMANDIR MERAK KONUSU

Deniz hıyarları uzun süredir rejenerasyon yani kendini yenileme konusunda bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Bu canlılar yalnızca hasar gören organlarını değil, sindirim sistemi gibi karmaşık iç yapılarını da yeniden oluşturabiliyor. Bazı türlerin ciddi fiziksel hasarlardan sonra bile hayatlarını sürdürebildiği biliniyor.

Araştırmacılar, yeni bulguların yaşlanma biyolojisi ve rejeneratif tıp alanlarında önemli kapılar açabileceğini düşünüyor. Özellikle hücrelerin nasıl daha uzun süre canlı tutulabildiği ve dokuların neden bozulmadan varlığını sürdürebildiği gibi soruların gelecekte insan sağlığı açısından büyük önem taşıyabileceği belirtiliyor.



