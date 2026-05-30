Afganistan'da mültecileri taşıyan kamyon devrildi: 20'den fazla ölü, çok sayıda yaralı var
Afganistan'da Pakistan'dan dönen mültecileri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Afganistan'ın Laghman vilayetindeki Kabil-Celalabad karayolunda Pakistan'dan dönen Afgan mültecileri taşıyan bir kamyon devrildi. Laghman Vilayet Sözcüsü Abdulmalik Niazai, ülkenin başkenti Kabil ile Nangarhar vilayeti arasındaki yolda meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulundu.
KORKUNÇ KAZADA CAN PAZARI
Pakistan'dan dönen Afgan göçmenleri taşıyan bir kamyonun ülkenin doğusundaki otoyolda devrildiğini aktaran Niazai, ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Niazai, yaralıların ülkenin Nangarhar'daki hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.
Laghman Halk Sağlığı Müdürü Aminullah Şerif, kazanın sürücünün uyuyakalması sonucu meydana geldiğini belirtti.