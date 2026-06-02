Milyonlarca vatandaşın ve yatırımcının takip ettiği Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak yeni veriler, yılın beşinci enflasyon rakamlarını gösterecek. Şimdi ise gözler ''Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?'' sorularının cevaplarında.

Mayıs ayı verilerinin açıklanmasına kısa süre kala piyasalarda en çok konuşulan konuların başında aylık enflasyonun hangi seviyede gerçekleşeceği ve yıllık enflasyon oranında nasıl bir değişim yaşanacağı geliyor.

Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte anket sonuçları!



MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini 5 Haziran 2026 Cuma günü kamuoyuyla paylaşacak.

Enflasyon rakamları; maaş zamlarından kira artış hesaplamalarına, faiz beklentilerinden ekonomik projeksiyonlara kadar birçok alanda belirleyici rol oynarken gözler 5 Haziran gününe çevrildi.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan ekonomisİtler Mayıs ayında tüketici fiyatlarının artış hızının önceki aya göre daha düşük seviyede gerçekleşeceğini öngörüyor.

Ankete katılan 17 ekonomistin değerlendirmelerine göre Mayıs ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,65 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük beklenti yüzde 1,20 olurken, en yüksek tahmin ise yüzde 2,35 olarak kaydedildi.

YILLIK ENFLASYONDA BEKLENTİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin tahminlerine göre yıllık enflasyon oranında sınırlı bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Nisan ayında yüzde 32,37 seviyesinde açıklanan yıllık tüketici enflasyonunun Mayıs verisiyle birlikte yüzde 32,53 düzeyine çıkacağı öngörülüyor.

NİSAN AYINDA ENFLASYON KAÇTI?

Bir önceki ay açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 yükselmişti. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artış ise yüzde 3,17 olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazda bakıldığında tüketici enflasyonu yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşirken, üretici fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 28,59 olmuştu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ KAÇ OLDU?

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin 2026 yılı sonuna ilişkin beklentileri de belli oldu. Uzmanların yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,40 seviyesinde hesaplandı.

