Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili sosyal medyada yayılan “maçlarda İstiklal Marşı uygulamasının kaldırıldığı” iddialarını yalanladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek kamuoyunun manipülasyona karşı dikkatli olması istendi.

"DEĞİŞMEDEN DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, TFF’nin aldığı kararın İstiklal Marşı uygulamasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Maç öncesi İstiklal Marşı’nın okunmasının mevcut talimatlar doğrultusunda değişmeden devam ettiği ifade edildi.

Yapılan düzenlemenin yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında, ısınma sırasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasının sonlandırılmasına yönelik olduğu kaydedildi. Bu kararın UEFA ve FIFA’nın stadyum operasyon standartlarına uyum sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen taleplerin de dikkate alındığı ifade edilirken, toplumsal hassasiyetleri hedef alan iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

