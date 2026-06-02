Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bu kez indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıta indirim geldi. İşte benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı.
- Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,37 lira, motorine 1,83 lira, otogaza ise 2,09 lira indirim yapıldı.
- İstanbul, Ankara, İzmir ve Doğu illeri için güncel akaryakıt fiyatları belirtilmiştir.
- Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunduğu belirtilmiştir.
- Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kurunun takip edildiği belirtilmiştir.
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre indirim gelmesi bekleniyordu.
BÜYÜKŞEHİRLERDE AKARYAKIT NE KADAR?
|Akaryakıt Türü
|İstanbul
|Ankara
|İzmir
|Doğu İlleri
|Benzin
|62,92 TL
|63,89 TL
|64,17 TL
|65,54 TL
|Motorin
|65,27 TL
|66,39 TL
|66,66 TL
|68,14 TL
|Otogaz
|31,99 TL
|31,97 TL
|31,79 TL
|33,27 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
