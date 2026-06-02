Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıta indirim geldi. İşte benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre indirim gelmesi bekleniyordu.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,37 lira, motorine 1,83 lira, otogaza ise 2,09 lira indirim yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE AKARYAKIT NE KADAR?

Akaryakıt Türü İstanbul Ankara İzmir Doğu İlleri Benzin 62,92 TL 63,89 TL 64,17 TL 65,54 TL Motorin 65,27 TL 66,39 TL 66,66 TL 68,14 TL Otogaz 31,99 TL 31,97 TL 31,79 TL 33,27 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

