Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve yeni sözleşme teklifine henüz cevap vermeyen Mauro Icardi hakkında River Plate iddiası gündeme geldi. Arjantin kulübünün başkanı, yıldız golcü için çok net bir açıklama yaptı.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sözleşmesinin bitimine günler kalan Mauro Icardi'ye yeni sözleşme teklif etmişti. Yıllık ücretinde en az yüzde 50 indirime gitmesi istenen yıldız, henüz cevabını vermedi. Adı birçok takımla anılan Arjantinli futbolcu için son olarak gündeme gelen River Plate iddiasına nokta konuldu.

Mauro Icardii Galatasaray'da 4 sezonda 4 sezona 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"ICARDI GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BİR İSİM DEĞİL"

River Plate'in Icardi'yle ciddi şekilde ilgilendiğine dair haberler uluslararası basında yer alırken; Arjantin kulübü konuyla ilgili gece geç saatlerde dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

ESPN'e konuşan River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi'nin planları arasında yer almadığını vurguladı. Carlo, deneyimli forvet hakkında "Görüştüğümüz bir isim değil" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriiyor.

ICARDI'NIN 2025-2026 PERFORMANSI

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon sakatlığını atlattıktan sonra tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sahada kaldığı 2093 dakikada 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

