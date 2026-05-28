İhlas Haber Ajansı
Kent diken üstünde! Ölümcül virüs yüzünden ölenlerin sayısı 3 oldu
Sivas'ta 4 çocuk babası R.D. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Kentte kene yüzünden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Özetle DinleKent diken üstünde! Ölümcül virüs yüzünden ölenler...
Kaydet
Yaşam az önce
Sivas'ın Hafik ilçesi Adamlıköyü'nde ikamet eden 55 yaşındaki R.D., yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından KKKA virüsü nedeniyle vefat etti.
- R.D. (55), evli ve 4 çocuk babasıydı.
- İlk başvurusu Hafik Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş şikayetiyle oldu.
- KKKA virüsü şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
- Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Vücudunda kene ve kene ısırığına rastlanılmadı, ancak kanında KKKA virüsü tespit edildi.
0:00 0:00
1x
Sivas'ın Hafik ilçesi Adamlıköyü'nde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası R.D. (55) beş gün önce yüksek ateş şikayetiyle Hafik Devlet hastanesine başvurdu.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
AB'den Temu'ya 200 milyon euro ceza! İşte nedeni
KANINDA KKKA VİRÜSÜ ÇIKTI
Demir, KKKA virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Demir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.
R.D.nin vücudunda yapılan incelemede kene ve kene ısırığına rastlanılmamış olsa da kanında KKKA virüsüne rastlanıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR