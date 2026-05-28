Sivas'ta 4 çocuk babası R.D. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Kentte kene yüzünden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sivas'ın Hafik ilçesi Adamlıköyü'nde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası R.D. (55) beş gün önce yüksek ateş şikayetiyle Hafik Devlet hastanesine başvurdu.

KANINDA KKKA VİRÜSÜ ÇIKTI

Demir, KKKA virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Demir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.

Kent diken üstünde! Ölümcül virüs yüzünden ölenlerin sayısı 3 oldu

R.D.nin vücudunda yapılan incelemede kene ve kene ısırığına rastlanılmamış olsa da kanında KKKA virüsüne rastlanıldı.

