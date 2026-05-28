İngiltere’de yetişen genç futbolcu Vatan Özcan, Türk Milli Takımı tercihi ve Norwich City performansıyla futbol gündeminde öne çıktı. Sol bek pozisyonunda görev yapan genç oyuncunun kariyeri, yaşı ve forma giydiği takım futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Norwich City altyapısında forma giyen Vatan Özcan, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. “Benim adım Vatan” sözleriyle ay-yıldızlı formayı tercih ettiğini belirten genç futbolcu, gelecekte A Milli Takım’ın değişmez sol beki olmak istediğini söyledi. Peki, Vatan Özcan kimdir?

VATAN ÖZCAN KİMDİR?

Vatan Özcan, 8 Ocak 2008 tarihinde İngiltere’nin Cambridge kentinde dünyaya geldi. Türk asıllı genç futbolcu futbola küçük yaşlarda başladı ve kariyerine İngiltere altyapısında devam etti. Sol bek pozisyonunda görev yapan oyuncu, hem savunma hem hücum yönüyle dikkat çeken isimler arasında gösteriliyor.

Futbola 6 yaşında başlayan Vatan Özcan, ilk olarak 7 yaşında Chesterton Eagles takımına katıldı. Daha sonra Milton Colts altyapısına geçen genç futbolcu, Norwich City tarafından keşfedildi. Deneme sürecinin ardından Norwich altyapısına katılan Özcan, kulüpte farklı yaş kategorilerinde forma giyerek gelişimini sürdürdü.

İngiltere alt yaş milli takımlarında da görev alan genç futbolcu, daha sonra tercihini Türkiye’den yana kullandı. Ay-yıldızlı formayı giymek istediğini açıklayan Özcan, kısa vadede Ümit Milli Takım’da, ilerleyen dönemde ise A Milli Takım’da kalıcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Genç oyuncu açıklamalarında Ferdi Kadıoğlu’nu örnek aldığını da söyledi. Premier Lig’de forma giymek istediğini ifade eden Özcan, gelecekte Türkiye Milli Takımı’nın uzun yıllar sol bek pozisyonunda görev almak istediğini dile getirdi.

Vatan Özcan kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

2VATAN ÖZCAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Vatan Özcan, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’nin altyapısında forma giyiyor. Norwich City U18 ve U21 takımlarında görev alan genç futbolcu, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

2025-2026 sezonunda Norwich City altyapısında düzenli süre alan Özcan, U18 Premier League’de forma giydi. Sol bek pozisyonunda görev yapan futbolcu, sezon boyunca asist katkısıyla da dikkat çekti. Teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle öne çıkan genç oyuncunun yakın dönemde A takım kadrosuna yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

İngiltere’de kariyerine devam eden Vatan Özcan, açıklamalarında takım arkadaşlarının kendisine “Türk lokumu” ve “Türk maestro” lakaplarını taktığını söyledi. Genç futbolcu, "Maestro demelerini daha çok seviyorum. Çünkü bazen takımı ben yönlendiriyorum." dedi.

Hafta boyunca Norwich'te sıkı bir çalışma tempolarının olduğunu, ailesini ve Türk yemeklerini çok özlediğini anlatan Vatan, "Hafta sonları eve dönüyorum. Annemin Türk yemeklerini yiyorum. Çok özlüyorum. Norwich'te olduğum zamanlar da bir Türk restoranı var, hafta 2-3 kez oraya gidiyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER SPOR Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Haberle İlgili Daha Fazlası