Kurban Bayramı'nı memleketi Manisa'da ailesiyle geçiren CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ailesinden acı bir haber geldi. Özel'in amcası 82 yaşındaki Necati Özel, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Özgür Özel'in acı günü! Amcası Necati Özel son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Necati Özel için Manisa Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve babası Talat Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Semra Aliye Kavaf, Veli Ağbaba, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa Cüneyt Tosuner, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı. Cenazeye CHP kadrolarının yoğun katılımı dikkatlerden kaçmadı.

TABUTA CENAZE ARABASINA KADAR OMUZ VERDİ

Özgür Özel, yeğenleri Pınar ve Tolga Özel ile aile yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Özel, amcası Necati Özel'in tabutuna cenaze aracına kadar omuz verdi. Necati Özel, namazın ardından Kırtık mezarlığına defnedildi.

