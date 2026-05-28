Lille, Brezilyalı golcü için yeniden devrede: Göztepe'nin transfer kararı
Fransa Ligue 1'de sezonu 61 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Lille, Göztepe'nin 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Juan için İzmir ekibiyle yeniden görüşmelere başladı.
- Lille’den gelen 18 milyon euroluk teklifi geri çeviren sarı-kırmızılıların, bu defa daha yüksek bir teklif bekliyor.
- Göztepe, 20 milyon euro seviyesinde bonservis bedeli talep ediyor.
- Juan, bu sezon 32 maçta 11 gol ve 4 asist kaydetti.
Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte Göztepe’de yeni sezon planlamaları doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Heliton ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesini uzattı. Kadro yapılanmasını sürdüren sarı-kırmızılılar, savunmadaki boşluğu ise Yunanistan temsilcisi Aris forması giyen Noah Sonko Sundberg ile doldurmak için önemli mesafe katetti.
JUAN YENİDEN GÜNDEMDE
Göztepe, ara transfer döneminde de görüşmeler gerçekleştirdiği Lille ile Juan transferi için yeniden masaya oturdu. Fransız kulübünün, sezonun tamamlanmasının ardından İzmir ekibiyle tekrar temas kurduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde Lille’den gelen 18 milyon euroluk teklifi geri çeviren sarı-kırmızılıların, bu defa daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Lille cephesinin henüz net bir cevap gelmediği belirtildi.
GÖZTEPE'DE BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Fransız temsilcisinin teklifini 20 milyon euro seviyelerine çıkarması halinde transferin gerçekleşebileceği kaydedildi. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Göztepe formasıyla ligde 32 maça çıkarken, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.