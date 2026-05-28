Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonu, İstanbul’da dünya liderlerini ve bakanları bir araya getiriyor. 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek "Sıfır Atık Forumu", küresel gıda krizi ve iklim eylemi için kritik bir viraj olacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen küresel Sıfır Atık vizyonu çerçevesinde, gözler İstanbul'a çevrildi.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde, "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Forumu, çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi alanlarında dünyanın dört bir yanından üst düzey temsilcileri İstanbul'da buluşturacak.

İstanbul, küresel iklim diplomasisinin merkezi oluyor! Bakan Yumaklının ev sahipliğinde Sıfır Atık Forumu başlıyor

TARIM DİPLOMASİSİNİN KALBİ İSTANBUL’DA ATACAK

Forumun en dikkat çekici etkinliklerinden biri, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu" olacak. Farklı ülkelerden bakanların, uluslararası kuruluş temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinin katılacağı oturumda; küresel gıda krizi, su stresi, kuraklık, çölleşme ve doğal kaynak yönetimi gibi hayati konular masaya yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Oturumda özellikle şu stratejik başlıklar ön plana çıkacak:

Gıda kaybı ve israfının azaltılması,

Su verimliliği ve havza bazlı yönetim,

Orman varlığının korunması ve karbon yutak alanları,

Tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları.

BAKAN YUMAKLI: "GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMLİ SAC AYAKLARINDAN BİRİ"

Oturuma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık hareketinin tarımsal sürdürülebilirlik açısından taşıdığı kritik öneme vurgu yaptı. Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan ve dünyaya model olan Sıfır Atık hareketi, gıda arz güvenliğimizi korumada önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. Mevkidaşlarımızla bir araya geleceğimiz bu yüksek düzeyli oturumda gıda kayıplarını azaltmak ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak adına adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

"ORTAK AKIL COP31 SÜRECİNE GÜÇLÜ KATKI SUNACAK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise forumun Türkiye'nin çevre diplomasisindeki gücünü pekiştireceğini belirtti. İstanbul'daki buluşmanın geleceğin sürdürülebilir kalkınma politikalarına yön vereceğini ifade eden Ağırbaş, "Özellikle gıda güvenliği, kaynak verimliliği ve iklim dirençli üretim modelleri başlıklarında ortaya çıkacak ortak akıl, COP31 sürecine de güçlü katkılar sunacaktır" dedi.

TÜRKİYE KÜRESEL ÇÖZÜM ÜRETEN BİR AKTÖR

2017 yılında Türkiye'de başlatılan ve BM genelinde 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesiyle küresel bir modele dönüşen Sıfır Atık Hareketi, artık dünya iklim politikalarının merkezinde yer alıyor. Daha önce COP zirvelerinde sınırlı şekilde ele alınan bu yaklaşım, Antalya'da düzenlenecek olan COP31'in de ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilecek bu dev forum, COP31 öncesinde döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanında küresel yeni dönemin yol haritasını şekillendirecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası