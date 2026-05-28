Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın "Amerika Kiev’i terk etti" yönündeki iddiası kısa sürede asılsız çıktı. ABD Büyükelçiliği ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan arka arkaya gelen açıklamalarla yalanlanan iddia, AB kanadında kısa süreli bir dezenformasyon krizine yol açtı.

Kallas'ın iddiasının hemen ardından harekete geçen ABD Kiev Büyükelçiliği, söz konusu iddiayı derhal reddetti ve elçiliğin Ukrayna başkentinde tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ettiğini resmen doğruladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da resmi bir açıklama yayınlayarak Amerika'nın Kiev'den çekildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

YANLIŞ BİLGİ KURBANI OLDU

Edinilen bilgilere göre AB Yüksek Temsilcisi Kallas, bir gün önce Ukraynalı bazı yerel kaynaklardan aldığı asılsız ve yanlış bilgileri doğrudan aktararak bu hataya düştü.

Sahadaki gerçek durumun ise çok farklı olduğu, Rusya'nın planlanan hava saldırıları öncesinde gözdağı vermek amacıyla diplomatlara "Kiev'den ayrılın" tehditlerinde bulunmasına rağmen hiçbir Avrupa büyükelçiliğinin taşınmadığı ve görev yerlerinde kalmaya devam ettiği ortaya çıktı.

KREMLİN: HERKES KENDİ KARARINI VERECEK

Yaşanan diplomatik hareketliliğin ardından Kremlin'den de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Rusya yönetimi, büyükelçilik personeline Kiev'den ayrılmaları gerektiği yönünde bir uyarıda bulunduklarını doğrulayarak, "Bundan sonra herkes kendi kararını verecek" ifadesiyle topu yabancı misyonlara attı.

AB'Yİ İKİYE BÖLEN RUSYA TARTIŞMASI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde kameralar karşısına geçen Kallas, "Rusya'nın bizi içine çekmek istediği tuzağa düşmeyelim" uyarısında bulundu.

"RUSYA KİMİN KONUŞACAĞINI SEÇEREK BİZİ BÖLMEK İSTİYOR"

Kallas, muhtemel müzakere masasında AB'yi kimin temsil edeceği ve kendisinin "baş müzakereci" olmak isteyip istemediği yönündeki sorulara cevap verdi:

"Bu, Rusya'nın bizi içine çekmek istediği bir tuza. Kkimin onlarla konuşacağını tartışıyoruz ve onlar zaten kimin uygun olup olmadığını seçiyorlar. Bu tuzağa düşmeyelim. Müzakereler her zaman bir ekip çalışmasıdır. İyi polisler, kötü polisler vardır, masaya nasıl oturacağınıza dair bir stratejiniz vardır. İşte bu yüzden konu, kim olduğundan çok daha önemlidir."

Kallas, yaptırımların kaldırılması gibi hayati kararların ancak ortak bir Avrupa kararıyla alınabileceğini belirterek, "Bireysel üyeler olarak ayrı ayrı değil, Avrupa olarak birlikte çalışmamız gerekiyor. Çünkü bireysel olarak hepimiz birlikte olduğumuzdan çok daha zayıfız" şeklinde konuştu.

RUSYA'YA KARŞI MAKSİMALİST TALEPLER: BİRLİKLER ÇEKİLMELİ

Barış masasında Avrupa'nın temel taleplerinin ne olması gerektiğine de değinen Yüksek Temsilci, Rusya'nın komşularının egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurguladı. Sadece Ukrayna değil, geniş bir Avrupa güvenliği vizyonu ortaya koyan Kallas, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan, Moldova gibi ülkelerdeki Rus birliklerini düşünürsek bu birliklerin orada olmaması ve farklı ülkelerdeki seçimlere müdahale etmemesi Avrupa'nın güvenlik çıkarları açısından önemlidir. Dolayısıyla, elbette bu maksimalist bir yaklaşım, ancak Rusya'nın şu ana kadarki yaklaşımı da maksimalist iddiaları içeriyor."

"HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDA"

Toplantıya Hindistan ve Suudi Arabistan'dan da konukların katıldığını ve Orta Doğu'daki kritik durumun masaya yatırıldığını belirten Kallas, bölgedeki deniz güvenliğine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nın şu anda "savaş ve barış arasında garip bir durumda" olduğunu söyleyen Kallas, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerçekten herkesin çıkarına, çünkü herkes bunun için çok yüksek bir bedel ödüyor" diyerek küresel ticaret hatlarının korunması çağrısında bulundu.

