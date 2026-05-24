Rus ordusu savaşın başından bu yana ülkeye yönelik en yoğun hava taarruzunu düzenledi. Gece yarısından itibaren başlayan devasa bombardımanda Rusya, biri yeni nesil 'Oreşnik' orta menzilli hipersonik balistik füzesi olmak üzere toplam 90 füze ve tam 600 SİHA kullanarak Ukrayna'yı adeta ateş çemberine aldı. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentin istisnasız tüm ilçelerinin vurulduğunu ilan ederke Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'e 'Onlar gerçekten deli, okulları ve pazarları yaktılar' diyerek dünyaya askeri yardım çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, savaşın başından bu yana ülkesine en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediğini açıkladı.

Gece yarısından itibaren başlayan taarruzda Rusya biri yeni nesil "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzesi olmak üzere toplam 90 füze ve tam 600 SİHA kullanarak Ukrayna'yı bombaladı.

Başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin 54 stratejik noktasında sivil altyapıyı, okulları ve su tesislerini doğrudan hedef alan bombardımanda ilk belirlemelere göre en az 83 kişi yaralanırken, can kayıpları da art arda açıklandı.

Ukrayna genelindeki 54 farklı sivil ve stratejik noktaya doğrudan isabet etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rusya’nın en gizli silahı olan "Oreşnik" füzesinin Kiev bölgesinde yer alan Bila Tserkva şehrini vurmak için özel olarak ateşlendiğini duyurdu.

Putinden Ukraynaya intikam saldırısı Rusya en gizli silahını ateşledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

KLİÇKO DEHŞETİN BOYUTUNU AÇIKLADI: BAŞKENTİN TÜM İLÇELERİ VURULDU

Saldırının ana merkez üssü olan başkent Kiev’de durumun vehameti sabah saatlerinde netleşti. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rus ordusunun kente gece yarısından beri sürdürdüğü amansız füze ve İHA saldırıları sonucu başkentteki ölü sayısı maalesef 2'ye, yaralı sayısı ise 56'ya yükseldi. Bombardımandan kurtulan itfaiye ve arama kurtarma ekiplerimiz tüm ilçelerde yangın söndürme ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Başkentin istisnasız tüm ilçelerinde çok ağır hasar meydana geldi, çok sayıda apartman ve konut bloğu kullanılamaz halde."

Ayrıca Kramatorsk kentindeki Merkez Pazarı da Rus drone saldırılarının ardından tamamen alevlere teslim olurken, ülke genelinde doğrulanabilen toplam yaralı sayısı ise 83'e ulaştı.

Putinden Ukraynaya intikam saldırısı Rusya en gizli silahını ateşledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ZELENSKİY: PUTİN GERÇEKTEN BİR DELİ, OKULLARI VE PAZARLARI YAKTI

Kayıpların ardından ulusa ve uluslararası kamuoyuna seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy şunları söyledi:

"Dün geceden bu yana ilk müdahale ekiplerimiz sahada canla başla çalışıyor. Ağır bir saldırı altındaydık. 90 farklı tipte füze ve yüzlerce drone fırlattılar. Ne yazık ki tüm balistik füzeleri yakalayamadık, en büyük darbeyi ana hedef olan Kiev aldı. Putin artık 'hurra' kelimesini bile net bir şekilde telaffuz edemiyor, ağzından sadece hakaretler ve anlaşılmaz mırıldanmalar çıkıyor. Buna rağmen füzeleriyle konut binalarını yok etmeye devam ediyor. Bir su tedarik tesisine karşı üç Rus füzesi fırlattı, okulları ve pazarları yaktı. Bila Tserkva'ya karşı 'Oreşnik'ini fırlattı. Onlar gerçekten deli!

Bunun Rusya için sonuçları olmadan geçmesine izin verilmemelidir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve diğer ortaklarımızdan artık çok net kararlar bekliyoruz. Bu eski 'Oreşnik'in nihayet Moskova'da 'barış' kelimesini söylemesini sağlamak için bize gerekli silah ve yetkileri vermeliler. Ukrayna yalnız değildir."

Putinden Ukraynaya intikam saldırısı Rusya en gizli silahını ateşledi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

RUSYA: KÜL YIĞININA ÇEVİRENE KADAR VURACAĞIZ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde Luhansk bölgesinde gerçekleştirdiği askeri operasyonları bahane ederek bu barbarca hava saldırısını bir "misilleme" olduğuna değindi:

"Her şey mavi alevler içinde yansın. Böylece para ve silah istemek daha kolay oluyor. Böylece hırsızlık yapmak daha kolay oluyor. Böylece kendilerini haklı çıkarmaları daha kolay oluyor. Bugün olduğu gibi vurmak, hatta çok daha sert vurmak gerekiyor. Çünkü Kiev'deki o sözde sembollerinin yerinde kalan enkaz ve kül yığınları, düşmanın savaş sancağını kaybetmek kadar moralini bozar. Çok daha sert vurmaya devam edeceğiz."

ARKA PLANDA GİZLİ TRUMP PLANI: RUSYA 27 MADDELİK ÖNERİ GELİŞTİRDİ

Diğer yandan Washington ve Moskova arasında çok gizli bir diplomatik satranç oynandığı da ifşa oldu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri İkinci Daire Başkanı Aleksey Polishchuk, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna çatışmasını çözmeye yönelik Trump planına ilişkin kendi karşı önerilerini geliştirdiğini duyurdu.

Diplomatik kaynaklar, geçtiğimiz dönemde Beyaz Saray'ın Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerini fiilen Rusya'nın bir parçası olarak tanımayı öneren 28 maddelik bir barış planı hazırladığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha sonra bu planı 22 maddeye indirdiğini açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası