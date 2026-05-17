Trump yönetimi, küresel petrol piyasasındaki sıkışıklığa rağmen Rus ham petrol satışını kolaylaştıran yaptırım muafiyetinin süresini uzatmadı.

ABD İran savaşı nedeniyle küresel petrol arzında yaşanan aksamalara ve artan yakıt maliyetlerine rağmen radikal bir adım attı.

Washington yönetimi, tankerlerle taşınan bazı Rus ham petrollerinin alımına imkan sağlayan yaptırım muafiyetinin süresinin dolmasına izin verdi.

Mart ve Nisan aylarında iki kez geçici olarak yürürlüğe konulan muafiyetlerin sona ermesiyle birlikte, Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları yeniden eski durumuna dönmüş oldu.

Söz konusu muafiyet kararları, özellikle Avrupalı müttefikler arasında uzun süredir ciddi tartışmalara yol açıyordu. Avrupa ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmesini engellemek için petrol gelirlerinin tamamen kesilmesi gerektiğini savunuyordu.

Muafiyetleri eleştirenler, deniz yoluyla taşınan petrole izin verilmesinin, ham petrol fiyatlarının yükseldiği bu kritik dönemde Rusya ekonomisine haksız bir kazanç sağladığını öne sürüyordu.

ABD'den petrol kararı: Rusya'ya verilen muafiyet sona erdi

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI, ASYA ÜLKELERİ LOBİYE BAŞLADI

Diğer taraftan, Ortadoğu'da devam eden İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması küresel piyasaları her gün milyonlarca varil petrolden mahrum bırakıyor.

Hindistan ve Endonezya gibi enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan ülkeler, Trump yönetiminin yaptırım muafiyetlerini uzatması için yoğun bir lobi faaliyeti yürütüyordu.

Piyasada yaşanan büyük sıkışıklık nedeniyle, Washington'ın ilerleyen günlerde baskılara dayanamayarak yeni bir muafiyet kararı açıklayabileceği de ileri sürülmekte.

"EN SAVUNMASIZ 10 ÜLKE TALEPTE BULUNDU"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, nisan ayında yaptığı açıklamada ilk etapta muafiyeti yenilemeyeceklerini söylemiş ancak iki gün sonra ani bir kararla yeni bir yetki belgesi yayımlamıştı. Değişikliğin perde arkasını Senato panelinde anlatan Bessent, enerji açısından zor durumda olan 10'dan fazla ülkenin kendisine doğrudan uzatma talebiyle başvurduğunu doğrulamıştı.

PİYASALAR ETKİLENECEK

Uluslararası petrol piyasası ve fiyat analizleri yaşanan son kısıtlamayla birlikte yeni bir hareketlilik dalgasına hazırlanıyor.

Küresel referans olan Brent ham petrolünün yanı sıra benzin ve dizel fiyatları da savaşın başından bu yana yükselmeye devam ediyor. Arz kesintileri nedeniyle alıcılar alternatif yükler bulmak için ABD dahil farklı pazarlara yöneliyor.

Trump hükümeti ise krizin etkilerini hafifletmek adına yabancı gemilerin Ağustos ortasına kadar Amerikan limanları arasında petrol taşımasına izin vermek ve bazı yerel yakıt standartlarını askıya almak gibi geçici önlemler almaya devam ediyor.

