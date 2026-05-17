Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, yağışlı sistemin Türkiye’yi etkisi altına alacağı ve birçok bölgede kuvvetli yağışların görüleceği belirtildi. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye genelinde yağışlı havanın yeni haftada etkisini artırarak tüm yurtta etkili olacağı belirtildi. Özellikle bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısında bulunuldu.

Yapılan değerlendirmelere göre bugün; İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ile Akdeniz’in doğusunda yağış bekleniyor. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise güneyli rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak Türkiye’yi saracak! Meteoroloji tarih verip uyardı

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi.

Rüzgarın batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği belirtildi. Ancak Marmara’nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de (Sinop hariç) ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağışların görülebileceğini açıkladı. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan çarşamba gününden itibaren yurdun tamamında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul’da da hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren 3-4 derece düşeceği ve sağanak yağışların kent genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

