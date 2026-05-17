Hatay’da dayısının evinin penceresinden kaçan ve 19 Şubat’tan bu yana kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’ı arama çalışmaları, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeniden başlatıldı. Aramalar gencin eşyalarının bulunduğu vadi ve dağ noktaları olmak üzere Fırnız yaylasında gerçekleştirildi.

Hatay'da 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, çalışmak için memleketi Van’dan Hatay’daki akrabasının yanına gitmiş, dayısının evindeki penceredeki sinekliği parçalayarak sırra kadem basmıştı. Gencin ailesi olay sonrasında polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatılmıştı.

Hatay'da sırra kadem basan Uğur Çalışkan'a ne oldu? Bakan Çiftçi talimatı verdi, arama çalışmaları yeniden başladı

EŞYALARI BULUNMUŞTU

Aramalarda Çalışkan’ın tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti bir dağın zirvesinde katlanmış halde bulunmuştu.

Tarık Çalışkan

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Uğur Çalışkan’ın ağabeyi Tarık Çalışkan, kardeşinin bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye seslenerek yardım istemişti.

Uğur Çalışkan

ARAMA YENİDEN BAŞLADI

Bakan Çiftçi'nin talimatıyla yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarında; AFAD 24 personelle, Jandarma 35 personelle, Sivil Toplum Kuruluşları 14 olmak yer alırken toplamda 73 kişiyle arama çalışmaları gerçekleştirildi.

FIRNIZ YAYLASI ODAKTA

Kayıp Çalışkan'ın kıyafetlerinin bulunduğu noktada yeniden başlayan arama çalışmalarında vadi ve dağ noktaları olmak üzere Fırnız yaylasında gerçekleştirildi. Arama çalışmalarının önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.

“KONUDAN HABERDARIM”

Bakan Çiftçi, Tarık Çalışkan'ın yardım istediği videoya sosyal medya hesabı üzerinden şöyle cevap vermişti:

Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabb'im sağ salim kavuşmanızı nasip etsin.

