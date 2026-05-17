Erzincan’ın yüksek rakımlı dağlarında doğal olarak yetişen ve lezzetiyle yoğun ilgi gören çaşır mantarı, zorlu koşullarda toplanıyor. Pazarda kilogramı 2 bin liradan alıcı buluyor.

Bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplamak için dağların yolunu tutuyor. Özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde yetişen ve yüksek protein değeriyle bilinen çaşır mantarı, lezzeti nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Bulmak için gün ağarmadan yola çıkıyorlar, toplayan zengin oluyor… Kilosu 2 bin TL

KİLOSU 2 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Keşiş Dağı ve Munzur Dağları eteklerinde yetişen mantarın bu yıl kilogram fiyatının 2 bin liraya ulaşması dikkat çekti. Vatandaşlar, mantarın nadir bulunması ve zorlu arazi şartlarında toplanmasının fiyatı artırdığını belirtti.

FARKLI ADLARLA DA BİLİNİYOR

Doğada "damar" veya "evlek" olarak adlandırılan bölgelerde yetişen çaşır mantarı, çoğunlukla aynı kök üzerinde birden fazla çıkıyor. Yörede mantar; tereyağında kavrularak, közlenerek ya da pilav ve et yemeklerinde kullanılarak tüketiliyor.

4 SAATLİK ZORLU YÜRÜYÜŞÜN ÖDÜLÜ

Mantar toplamak için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlardan Coşkun Menek ve Kemal Arduç, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından mantar topladıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, zorlu yürüyüşe rağmen mantarları gördüklerinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını dile getirdi.

