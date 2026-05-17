‘Altın çağını’ yaşayan çiçek! Tanesi 150 TL, 81 ile gönderiliyor... Antalyalıların gelir kapısı oldu
Antalya’da üretilen şakayık çiçekleri toplama, ayıklama, paketleme ve sevkiyat aşamalarında bölge halkının gelir kapısı oldu. Tanesi toptancıya 150 TL'den satılan çiçekler, Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor.
Renkleri ve hoş kokusuyla büyük ilgi gören, Düğünlerden özel organizasyonlara, otellerden çiçek sektörüne kadar birçok alanda tercih edilen şakayık çiçekleri, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde yoğun talep görüyor.
TANESİ 150 TL
Antalya’da ‘altın çağını’ yaşayan, tanesi toptancıya 150 TL'den satılan şakayık çiçekleri, Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor. Üreticiler özellikle büyükşehirlerden gelen siparişlerin her geçen yıl arttığını belirtti.
GELİR KAPISI OLDU
Şakayık üretimi bölge ekonomisine de büyük katkı oluştururken Eymir Mahallesi'nde birçok aile geçimini çiçek üretiminden sağlıyor. Sezon dönemlerinde yüzlerce kişiye istihdam oluşturan şakayık toplama, ayıklama, paketleme ve sevkiyat aşamalarında çalışan vatandaşlara gelir kapısı oluyor.
MARKA OLMA YOLUNDA
Elmalı'nın verimli toprağı ve serin ikliminin şakayık üretimi için büyük avantaj sağladığını belirten üreticiler, doğal şartlar sayesinde yetişen çiçeklerin kalite bakımından büyük ilgi gördüğü ifade etti. Eymir şakayığının artık marka olma yolunda ilerlediği vurgulanırken, Elmalı'nın çiçekçilik alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelmesini hedefliyor.