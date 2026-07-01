Derin bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Alman otomotiv devi Volkswagen ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Alman ekonomist markanın Çinli BYD tarafından satın alınabileceğini belirtti.

Volkswagen'in maliyetleri düşürmek amacıyla yeni bir yeniden yapılanma programı hazırladığı, 100 binden fazla kişinin işten çıkarılması ve 4 fabrikanın kapatılması gibi tasarruf önlemlerini değerlendirdiği iddiaları sürerken, Almanya'dan dikkat çekici bir yorum geldi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW Kiel) Başkanı Prof. Dr. Moritz Schularick, Auto Motor und Sport'a yaptığı değerlendirmede, mevcut ekonomik koşulların değişmemesi halinde Volkswagen'in uzun vadede Çinli bir otomobil üreticisi tarafından satın alınmasının mümkün olabileceğini söyledi. Schularick, olası alıcı olarak ise dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD'yi işaret etti.

Volkswagen'in maliyetleri düşürmek amacıyla yeni bir yeniden yapılanma programı hazırladığı, 100 binden fazla kişinin işten çıkarılması ve 4 fabrikanın kapatılması gibi tasarruf önlemlerini değerlendirdiği iddiaları sürerken, Almanya'dan dikkat çekici bir yorum geldi.

“ÇİNLİLERİN AVRUPA’DA SATIŞI ŞARTA BAĞLANMALI” Schularick, Avrupa'nın geniş iç pazarını bir pazarlık unsuru olarak kullanması gerektiğini savunarak, Çinli üreticilerin Avrupa'da satış yapmasının yerel üretim ve istihdam şartına bağlanabileceğini söyledi. Böylece hem rekabetin korunabileceğini hem de Avrupa'daki otomotiv istihdamının desteklenebileceğini dile getirdi.

“ÇİNLİLERİN AVRUPA’DA SATIŞI ŞARTA BAĞLANMALI” Schularick, Avrupa'nın geniş iç pazarını bir pazarlık unsuru olarak kullanması gerektiğini savunarak, Çinli üreticilerin Avrupa'da satış yapmasının yerel üretim ve istihdam şartına bağlanabileceğini söyledi. Böylece hem rekabetin korunabileceğini hem de Avrupa'daki otomotiv istihdamının desteklenebileceğini dile getirdi.

VW’İN ZOR DÖNEMİ Bu açıklamalar, Volkswagen'in zorlu bir dönüşüm sürecinden geçtiği döneme denk geldi. Alman basınında yer alan haberlere göre şirket, rekabet gücünü artırmak amacıyla 100 bine kadar kişiyi etkileyebilecek bir yeniden yapılanma planını değerlendiriyor. İddialar arasında Almanya'daki bazı fabrikaların kapatılması, model gamının küçültülmesi ve maliyetlerin milyarlarca euro azaltılması da bulunuyor.



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