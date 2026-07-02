500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman Merkez'de gerçekleştirilecek konut belirleme kurası için geri sayım başladı. Hak sahipleri kura çekiminin saatini, canlı yayın bilgilerini ve sonuçların nereden açıklanacağını araştırıyor. İşte Adıyaman TOKİ konut belirleme kurasına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde ilk konut belirleme kurası Adıyaman Merkez'de gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından hak sahiplerinin konutları belli olurken, sözleşme imzalama ve ödeme süreci de başlayacak.

ADIYAMAN TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman Merkez konut belirleme kurası 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 13.30'da yapılacak. Çekiliş, TPAO Adıyaman Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur katılacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipleri için sözleşme süreci başlayacak. TOKİ tarafından yayımlanan bilgilendirme notuna göre, 20 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki Ziraat Bankası şubelerinde gayrimenkul satış sözleşmeleri imzalanabilecek. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay başlayacak.

Adıyaman TOKİ konut belirme kurası ne zaman, saat kaçta? Adıyaman 500 bin konut kurası sonuçları

ADIYAMAN TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEREDEN İZLENİR?

Adıyaman Merkez konut belirleme kurası, TPAO Adıyaman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olmasının yanı sıra TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Böylece hak sahipleri ve kura çekilişini takip etmek isteyen vatandaşlar, sonuçları eş zamanlı olarak izleyebilecek.

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçların TOKİ'nin resmi internet sitesi ile 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ait sonuç ekranında yayımlanması bekleniyor. Hak sahipleri, konut bilgilerine ve kura sonuçlarına bu platformlar üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca sözleşme sürecinde istenecek belgeler ve ödeme takvimiyle ilgili duyurular da TOKİ tarafından paylaşılacak.

Adıyaman TOKİ konut belirme kurası ne zaman, saat kaçta? Adıyaman 500 bin konut kurası sonuçları

ADIYAMAN 500 BİN KONUT KURASI SONUÇLARI SORGULAMA

Adıyaman Merkez'de gerçekleştirilecek konut belirleme kurasının ardından hak sahiplerinin isim listeleri ve konut bilgileri TOKİ'nin resmi kanallarında ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri, kendilerine tahsis edilen konutları öğrenebilecek ve sözleşme işlemleri için belirlenen takvime göre başvurularını gerçekleştirebilecek.

ADIYAMAN TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre sözleşmeler 20 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinde imzalanacak. Hak sahipleri satış bedelinin yüzde 10'unu peşin ödeyecek, kalan tutar ise 240 ay vadeyle taksitlendirilecek. Konutların sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

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