Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mario Lemina'nın, Suudi ekibi Al Shabab'tan gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda henüz bir anlaşma sağlayamayan Mario Lemina'ya Suudi ekibi Al Shabab'tan cazip bir teklif geldiği ileri sürüldü.

5 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

HT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın Gabonlu orta sahaya yaptığı yüksek maaşlı teklif oyuncu tarafından geri çevrildi.

Al Shabab'ın, Mario Lemina'ya yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaş içeren bir sözleşme teklif yaptığı ancak tecrübeli futbolcunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Mario Lemina

BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

Lemina'ya yalnızca Suudi Arabistan'dan değil, Brezilya kulüplerinden de ciddi ilgi olduğu ve 32 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi ülkede devam edeceğine henüz karar vermediği kaydedildi.

GALATASARAY'DA GELECEĞİ BELİRSİZ

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin kararını bekliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam edeceğini resmi olarak açıklamasının ardından 32 yaşındaki Lemina'nın Galatasaray'daki geleceği yeniden belirsizliğe büründü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geride kalan sezon toplam 41 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası