Mario Lemina, 5 milyon dolarlık teklifi reddetti
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mario Lemina'nın, Suudi ekibi Al Shabab'tan gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
- Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Mario Lemina'ya yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaş içeren bir sözleşme teklif etti.
- Mario Lemina, Al Shabab'ın teklifini geri çevirdi.
- Lemina'ya Brezilya kulüplerinden de ciddi ilgi var.
- 32 yaşındaki futbolcu, kariyerine hangi ülkede devam edeceğine henüz karar vermedi.
- Galatasaray yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin kararını bekliyordu.
- TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam edeceği açıklanmasının ardından Lemina'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğe büründü.
- Geçen sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda henüz bir anlaşma sağlayamayan Mario Lemina'ya Suudi ekibi Al Shabab'tan cazip bir teklif geldiği ileri sürüldü.
5 MİLYON DOLARLIK TEKLİF
HT Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın Gabonlu orta sahaya yaptığı yüksek maaşlı teklif oyuncu tarafından geri çevrildi.
Al Shabab'ın, Mario Lemina'ya yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaş içeren bir sözleşme teklif yaptığı ancak tecrübeli futbolcunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
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BAŞKA TEKLİFLER DE VAR
Lemina'ya yalnızca Suudi Arabistan'dan değil, Brezilya kulüplerinden de ciddi ilgi olduğu ve 32 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi ülkede devam edeceğine henüz karar vermediği kaydedildi.
GALATASARAY'DA GELECEĞİ BELİRSİZ
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin kararını bekliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam edeceğini resmi olarak açıklamasının ardından 32 yaşındaki Lemina'nın Galatasaray'daki geleceği yeniden belirsizliğe büründü.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla geride kalan sezon toplam 41 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.