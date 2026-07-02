Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda yer alıp almayacağı merak edilen Mauro Icardi ile ilgili menajeri Elio Pino açıklamalarda bulundu.

HT Spor'un haberine göre; Icardi'nin menajerinin açıklaması şöyle:

18 Mayıs 2026 tarihinde Galatasaray ile Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Özellikle belirtmek isterim ki bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır.