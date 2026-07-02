Türkiye Gazetesi
Icardi'nin menajeri tarih verdi: "Yeni kontrat" ve "oynama garantisi" açıklaması
Galatasaray'da sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve yeni kontrat teklifine cevabı merak konusu olan Mauro Icardi için çarpıcı bir açıklama geldi. "Görüşmeden olumlu sonuçlanmadı" diyen Arjantinli oyuncunun menajeri Elio Pino, "oynama garantisi" iddiasına cevap verdi.
Özetle DinleIcardi'nin menajeri tarih verdi: "Yeni kontrat" ve...
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Spor 10 dk önce
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmelerinin, beklentilerin örtüşmemesi nedeniyle olumlu sonuçlanmadığını açıkladı.
- Icardi ile kulüp arasındaki görüşmeler 18 Mayıs 2026 tarihinde sözleşme yenilenmesi üzerine yapıldı.
- Beklentilerin örtüşmemesi nedeniyle olumlu bir sonuç alınamadı.
- Bu durumun oynama süresiyle ilgisi olmadığı belirtildi.
- Galatasaray'ın, Icardi'ye teklifinin bonuslarla birlikte 5 milyon eurodan 1+1 yıllık olduğu konuşuluyor.
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Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda yer alıp almayacağı merak edilen Mauro Icardi ile ilgili menajeri Elio Pino açıklamalarda bulundu.
"OYNAMA SÜRESİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"
HT Spor'un haberine göre; Icardi'nin menajerinin açıklaması şöyle:
18 Mayıs 2026 tarihinde Galatasaray ile Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Özellikle belirtmek isterim ki bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan golcüye, bonuslarla birlikte 5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme teklifi yapmıştı.
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