Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in, bonuslarla birlikte 5 milyon eurodan 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifine henüz net bir cevap vermeyen Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Arjantinli santrforun temsilcisi Elio Pino, devam eden görüşmelerde son durumu açıkladı.

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi'nin temsilcisi Elia Pino, Arjantinli oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Pino, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın çok konuşulan sözlerine de açıklık getirdi.

"BAŞKA TEKLİF DİNLEMİYORUZ"

Özgür Sancar'ın sorularını cevaplayan Pino, "Galatasaray ile sözleşme uzatması konusunda görüşmelerim devam ediyor. Bildiğiniz gibi, Icardi için Galatasaray sadece bir kulüp değil, gerçek bir aile. Bu nedenle, Galatasaray'a büyük saygı duyuyor. Bırakın aleyhte konuşmayı, her yerde Türkiye ve Galatasaray'dan övgü ve sevgiyle bahsediyor. Başkan Dursun Özbek ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Şâyet anlaşamazsak ve bu çok özel ilişkiyi sürdürmeme kararı verirsek, bu durumda diğer fırsatları değerlendireceğiz. Ama başkan Özbek, Mauro'yu çok seviyor ve onun gerçekten takımda kalmasını istiyor. Mauro ve Osimhen'in birlikte olduğu bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'de çok daha iddialı olur ve Türk liginde herhangi bir rakip ona yaklaşamaz. Başkan da böyle düşünüyor. Icardi, Galatasaray'a sıradışı bir sevgi bağıyla bağlı ve Türkiye'de onun için oynayabileceği tek kulüp Galatasaray. Icardi hakkında birileri sürekli olumsuz haber icat ediyor. Bundan ancak rakip takım taraftaları mutlu olabilir. Gerçek Galatasaraylılar bunu görmeli ve böylelerini aralarından ayıklamalılar" dedi.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"WANDA NARA BAŞTAN AŞAĞI YALAN SÖYLÜYOR"

Golcü futbolcunun boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'nın "Onun için River Plate ile görüştüm; ama onlar Mauro'yu istemedi" açıklamasının hiçbir doğruluk payı taşımadığını vurgulayan Pino, "Bahsettiği kişiler kulüpler değil; her türlü teklife sahip olduklarını iddia eden aracılar, komisyoncular. Şahsen, ne Mauro ne de benim yetkilendirmediğimiz, ama yetkiliymiş gibi davranan menajerlerden günde 20 telefon alıyorum. Herkese her zaman şunu söyledim, yine tekrarlıyorum. Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa, benimle iletişime geçmenin bir yolunu bulacaklardır, çünkü ben oyuncunun tek yetkili temsilcisiyim. Transfermarkt'tayım, İtalyan Menajerler Birliği'nin ulusal sekreteriyim ve 32 yıldır futbolun içindeyim. Ama tekrar ediyorum, önceliğimiz Galatasaray'a ve bu büyük kuübün taraftarlarına sonsuz saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcu, Galatasaray'da takım kaptanlığı yapıyor.

"ÖNCELİĞİMİZ PARA DEĞİL"

Wanda Nara, önceki gün bir televizyon programına katılarak, Icardi'nin Türkiye'yi aslında hiç sevmediğini, hattâ nefret ettiğini iddia etmişti. Bu sözleri komik ve baştan aşağıya yalan olduğunu belirten Pino, "Hiçbir Türk buna inanmaz, inanmadı. Icardi'nin Türkiye ve Galatasaray sevgisi o kadar büyük ki kiralık oynarken bile Galatasaray için Arap takımlarından gelen yıllık 20 milyon euroyu bulan teklifleri reddetti. Icardi'nin meselesi para değil. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni sözleşme konusunda önceliğimiz para değil" şeklinde konuştu.

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