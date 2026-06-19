Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifine henüz cevap vermeyen Mauro Icardi, Göktürk'te oturduğu lüks villanın 4 aylık kira bedeli olan 168 bin doları (yaklaşık 8 milyon TL) ödemeden evi tahliye etmişti. Ev sahibi, sözleşme gereği kalan bedeli ödemekle yükümlü olan Arjantinli futbolcuyu icraya vermişti. Yıldız golcünün icraya itiraz etmesi üzerine ev sahibi, bu defa itirazın iptali davası açtı.

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliği koruyan Mauro Icardi ile İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te oturduğu eski evin sahibi arasındaki gerilim devam ediyor.

SÖZLEŞMENİN BİTİMİNE 4 AY KALA EVDEN ÇIKTI

33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı. Evin yıllık kirasının 504 bin dolar (yaklaşık 23 milyon TL) olduğu belirtildi. Oyuncu, bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı. Bunun üzerine ev sahibi, kalan ayların kira bedeli olan yaklaşık 8 milyon TL'nin de ödenmesini talep etti.

Mauro Icardi'nin, Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziaran'da sona erecek.

İCRA HAMLESİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak, itirazın iptali için dava açtı. Icardi olumsuz cevap verince ev sahibi, icraya başvurdu. Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti.

Icardi, kiara oturduğu lüks evi sosyal medyada paylaşmıştı.

8 MİLYON TL'LİK DAVA

Şirket, sözleşme gereği kalan 4 aylık kira bedeli olan yaklaşık 8 milyon TL'nin de ödenmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, dosyayı kabul etti. Dava, önümüzdeki günlerde görülecek.

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