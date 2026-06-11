Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi, kendisine yapılan 1 yıllık teklife henüz cevap vermedi. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla yıldız golcü için hazırlanan mukavelede, özel maddelerin olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından Japonya ve Arjantin'de tatil yapan, şimdilerde Maldivler'de tatilin keyfini süren Mauro Icardi'den yeni sözleşme teklifine bir an önce cevap vermesini istiyor.

İŞTE ÖZEL MADDELER

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 33 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncuya sunulan 1 yıllık yeni sözleşmede, "Antrenman ve kamplara kulübün belirlediği tarihlerde katılması gerekir" ve "Herhangi bir sakatlık süreci yaşarsa kesinlikle İstanbul'da tedavi olmalı" şeklinde kurallar bulunuyor.

Tottenham maçında sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilen Mauro Icardi, ülkesinde ameliyat olomuştu.

ÜÇ ÜLKEDEN İLGİ VAR

Arjantin, İtalya ve Brezilya kulüplerinin temas kurduğu Icardi'nin, şu ana kadar olumlu veya olumsuz hiçbir takıma geri dönüş yapmadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın, Arjantinli oyuncuya yıllık 4 milyon euro garanti maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu önerdiği konuşuluyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon 47 maça çıktı ve 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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