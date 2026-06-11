Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği: Yeni sözleşmede 2 özel madde var
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi, kendisine yapılan 1 yıllık teklife henüz cevap vermedi. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla yıldız golcü için hazırlanan mukavelede, özel maddelerin olduğu ortaya çıktı.
- Teklifte, antrenman ve kamplara belirtilen tarihlerde katılım ve sakatlık durumunda İstanbul'da tedavi görme şartları bulunuyor.
- Icardi, şu ana kadar Arjantin, İtalya ve Brezilya kulüplerinden gelen temaslara olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.
- 33 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
- Geçtiğimiz sezon 47 maçta 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Galatasaray, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından Japonya ve Arjantin'de tatil yapan, şimdilerde Maldivler'de tatilin keyfini süren Mauro Icardi'den yeni sözleşme teklifine bir an önce cevap vermesini istiyor.
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İŞTE ÖZEL MADDELER
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 33 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncuya sunulan 1 yıllık yeni sözleşmede, "Antrenman ve kamplara kulübün belirlediği tarihlerde katılması gerekir" ve "Herhangi bir sakatlık süreci yaşarsa kesinlikle İstanbul'da tedavi olmalı" şeklinde kurallar bulunuyor.
ÜÇ ÜLKEDEN İLGİ VAR
Arjantin, İtalya ve Brezilya kulüplerinin temas kurduğu Icardi'nin, şu ana kadar olumlu veya olumsuz hiçbir takıma geri dönüş yapmadığı ifade edildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon 47 maça çıktı ve 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.