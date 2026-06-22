Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliği koruyor. Spor yazarı Levent Tüzemen, Arjantinli oyuncuya veda edilmesi halinde sarı-kırmızılı takımda kaptanlık görevine getirilecek futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi'nin Süper Lig kariyerine devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Gazeteci Levent Tüzemen, Arjantinli oyuncunun takımdaki geleceği ve ayrılık durumunda Galatasaray'ın gelecek sezonki kaptanının kim olacağına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY, ICARDI İLE DEVAM ETMEYECEK"

Libero TV YouTube yayınında konuşan Tüzemen, "Yeni sözleşme teklif edildi ve 30 Haziran'a kadar süresi var. Ancak Galatasaray'ın bu haliyle Icardi ile devam etmeyeceğini düşünüyorum. Galatasaray, daha dinamik ve Avrupa'da da sorun çıkarmayacak bir santrfor alacak" dedi.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"OSIMHEN KAPTAN OLACAK"

Deneyimli gazeteci, Mauro Icardi ile yolların ayrılması halinde sarı-kırmızılı takımda kaptanlık pazubendinin Victor Osimhen'e verileceğini belirterek, "Bir aksilik olmazsa Galatasaray'ın kaptanı da değişir. Osimhen kaptan olacak Galayasaray'da. İşin gerçeği bu. Oynayan, hak eden bir oyuncu. İkinci kaptan olarak Abdülkerim (Bardakcı) devam eder" sözlerini sarf etti.

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