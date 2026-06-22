G.Saray’ın hocası Okan Buruk, defansa takviye istedi.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in ağırlığını koyup futboldaki yeni yönetim organizasyonunu belirlemesi ile birlikte transfer için çalışmalar hızlandı. Yabancı takviyesi ve santrafor hamlesi için hem İcardi’yi hem de yabancı kuralında revizyon bekleyen Galatasaray, yerli alternatifleri de masaya yatırdı. Can Uzun için Dünya Kupası’nın tamamlanmasını bekleyen Galatasaray’da stoper bölgesi için üç yerli oyuncunun ismi onaya sunuldu!

BURUK LİSTEYİ ÇÖPE ATTI

G.Saray altyapısından yetişen Emin Bayram ile birlikte Alanyaspor’da forma giyen sol stoper Ümit Akdağ ve son olarak sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor’un temasta olduğu Samet Akaydin önerildi. Okan Buruk, üç yerli savunmacı için “Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak bize daha yüksek profilli bir stoper gerekli! Forma rekabetini arttırıp ideal 11’e girebilecek nitelikte bir stoper almalıyız” diyerek üç ismin de transferine olumsuz görüş sundu.

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