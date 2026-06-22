Galatasaray'dan yerli hamlesi
G.Saray’ın hocası Okan Buruk, defansa takviye istedi.
- Galatasaray, yabancı oyuncu takviyesi ve santrafor hamlesi için hem Mauro Icardi'yi değerlendiriyor hem de yabancı kuralında revizyon bekliyor.
- Yerli alternatifler arasında Can Uzun için Dünya Kupası'nın tamamlanması bekleniyor.
- Stoper bölgesi için Emin Bayram, Ümit Akdağ ve Samet Akaydin isimleri önerildi.
- Teknik direktör Okan Buruk, önerilen üç yerli savunmacının transferine olumsuz görüş bildirdi.
- Okan Buruk, daha yüksek profilli ve forma rekabetini artıracak bir stoper gerektiğini belirtti.
Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in ağırlığını koyup futboldaki yeni yönetim organizasyonunu belirlemesi ile birlikte transfer için çalışmalar hızlandı. Yabancı takviyesi ve santrafor hamlesi için hem İcardi’yi hem de yabancı kuralında revizyon bekleyen Galatasaray, yerli alternatifleri de masaya yatırdı. Can Uzun için Dünya Kupası’nın tamamlanmasını bekleyen Galatasaray’da stoper bölgesi için üç yerli oyuncunun ismi onaya sunuldu!
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BURUK LİSTEYİ ÇÖPE ATTI
G.Saray altyapısından yetişen Emin Bayram ile birlikte Alanyaspor’da forma giyen sol stoper Ümit Akdağ ve son olarak sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor’un temasta olduğu Samet Akaydin önerildi. Okan Buruk, üç yerli savunmacı için “Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak bize daha yüksek profilli bir stoper gerekli! Forma rekabetini arttırıp ideal 11’e girebilecek nitelikte bir stoper almalıyız” diyerek üç ismin de transferine olumsuz görüş sundu.