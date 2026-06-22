Galatasaray, Haziaran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez konusunda Serie A ekibi Como'nun 28 milyon euroluk teklifine karşılık 35 milyon euroda ısrar ediyor.

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İtalyan kulübü Como'nun, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez'i kadrosuna katabilmek için şartları zorluyor.

COMO'NUN PLANI 28 MİLYON EURO

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Como, sarı-kırmızılıların talep ettiği 35 milyon euroluk bonservis bedelini 28 milyon euroya çekmek istiyor. Galatasaray'ın ise 30 yaşındaki savunma oyuncusu için belirlenen rakamdan aşağı inmeyi düşünmediği belirlendi.

Davinson Sanchez, Galatasaray'da geçirdiği 3 yılda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez, Galatasaray'da geçtiğimiz sezonda 45 maçta 3684 dakika süre aldı. Deneyimli oyuncu, savunma performansının yanı sıra 2 defa ağları havalandırdı.

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