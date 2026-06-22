Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi: Rakam belli oldu
Galatasaray, Haziaran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez konusunda Serie A ekibi Como'nun 28 milyon euroluk teklifine karşılık 35 milyon euroda ısrar ediyor.
Özetle DinleGalatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi: Rakam b...
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Spor 24 dk önce
Serie A kulübü Como, Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i kadrosuna katabilmek için şartları zorluyor.
- Como, 35 milyon euroluk bonservis bedelini 28 milyon euroya çekmek istiyor.
- Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için belirlenen rakamdan aşağı inmeyi düşünmüyor.
- Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 45 maçta 3684 dakika süre aldı.
- Savunma performansının yanı sıra 2 defa gol attı.
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Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İtalyan kulübü Como'nun, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez'i kadrosuna katabilmek için şartları zorluyor.
COMO'NUN PLANI 28 MİLYON EURO
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Como, sarı-kırmızılıların talep ettiği 35 milyon euroluk bonservis bedelini 28 milyon euroya çekmek istiyor. Galatasaray'ın ise 30 yaşındaki savunma oyuncusu için belirlenen rakamdan aşağı inmeyi düşünmediği belirlendi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez, Galatasaray'da geçtiğimiz sezonda 45 maçta 3684 dakika süre aldı. Deneyimli oyuncu, savunma performansının yanı sıra 2 defa ağları havalandırdı.
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