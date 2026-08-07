Gişede yeni kral Spider-Man! Avengers'ın rekorunu elinden aldı

Spider-Man: Brand New Day, Kuzey Amerika gişesinde yalnızca 7 günde 500 milyon dolar hasılata ulaşarak bu başarıya en hızlı erişen film oldu. Yapım, daha önce Avengers: Endgame'e ait olan rekoru da geride bıraktı.

Marvel evreninin merakla beklenen yapımlarından Spider-Man: Brand New Day, gişe performansıyla sinema tarihine geçti. Sony Pictures'ın açıkladığı verilere göre film, Kuzey Amerika'da yalnızca 7 günde 500 milyon dolar hasılat elde ederek bu eşiği en hızlı aşan yapım unvanını kazandı.

AVENGERS: ENDGAME'İ GERİDE BIRAKTI

ABD ve Kanada'da ilk tam haftasını 508 milyon doların üzerinde hasılatla tamamlaması beklenen film, daha önce Avengers: Endgame'e ait olan rekoru da kırdı. 2019 yılında vizyona giren Endgame, 500 milyon dolar sınırına 8 günde ulaşmıştı.

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda 360 milyon dolarlık hasılat elde eden Spider-Man: Brand New Day, Kuzey Amerika'da tüm zamanların en büyük açılış hafta sonu rekorunu da kırmıştı. Film, dünya genelinde ise ilk günlerinde 932 milyon dolar gişe geliri elde ederek sinema tarihinin en büyük ikinci küresel açılışına imza attı.

6 GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR BARAJI AŞILDI

Yapım, küresel gişede 6 gün içinde 1 milyar dolar barajını aşmayı da başardı. Böylece bu alanda da Avengers: Endgame'in 5 günlük rekorunun yalnızca bir gün gerisinde kaldı.

Yaklaşık 225 milyon dolarlık bütçeyle çekilen filmin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton üstlenirken, oyuncu kadrosunda Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal ve Mark Ruffalo yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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