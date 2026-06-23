Galatasaray'a Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon euro bonservisle transfer olan ve 6 kupa (4 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa) kazanan Lucas Torreira, sözleşmesi biten takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

Mauro Icardi ile geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan ve "Kalıyor" mesajıyla sosyal medyada gündem olan Lucas Torreira, Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan takım arkadaşıyla ilgili konuştu. Yıldız santrforun, Başkan Dursun Özbek'in bonuslarla birlikte 5 milyon euro garanti maaş teklifine cevabı bekleniyor.

"ARJANTİN'E DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"

Deneyimli futbolcu, Arjantinli golcü hakkında, "Dürüst olmak gerekirse Icardi, herhangi bir takıma uyum sağlayabilecek harika bir forvet ama Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Galatasaray ile sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey, takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması" dedi.

Lucas Torreira, Galatasaray'da 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"HAYATI BİRAZ ÇALKANTILI"

Arjantin basınına konuşan Uruguaylı yıldız, "Icardi'nin hayatı biraz çalkantılı. Siz Arjantinliler o tarafta bunları biraz daha yakından yaşıyorsunuz ama ben onunla İstanbul'dayım ve o harika bir insan. Şu an onu yanında çok iyi biriyle görüyorum. Benim en çok istediğim şey arkadaşımı iyi görmek. Vereceği karar onun için en iyisi olacaktır, ona her zaman destek olmak önemli" sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi, Galatasaray'ın 1+1 yıllık sözleşme yenileme teklifine henüz cevap vermedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 43 maçta görev aldı. Lucas Torreira, sahada kaldığı 3408 dakikada 4 gol attı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası