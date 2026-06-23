Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Trabzonspor arasında kriz yaşanmasına neden olan sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Renato Nhaga'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi.

Yeni sezonda Süper Lig'de daha üst sıraları hedefleyen Samsunspor, transfer çalışmalarında iddialı ve nokta atışı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

NHAGA SÜRPRİZİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Karadeniz kulübü, Galatasaray'ın 5 Şubat'ta 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı kiralamak istiyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Renato Nhaga'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili, "İzleme ekibimizin anlaşmasına rağmen ve Galatasaray'ı uyarmamıza rağmen oyuncuya ve takımına daha fazla para vererek anlaşmayı bozdular" demişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılar, 1.72 boyundaki Gine-Bissaulu futbolcuyu Portekiz'in Casa Pia takımından 6,5 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine bağlamıştı.

Nhaga'nın güncel pisaya değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşme imzalanan 19 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızıı takımda 5 resmi maçta süre buldu ve 2 gol kaydetti.

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