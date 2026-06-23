GÖKHAN KARATAŞ
Galatasaray'da Renato Nhaga gelişmesi: Süper Lig'den talibi var
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Trabzonspor arasında kriz yaşanmasına neden olan sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Renato Nhaga'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi.
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Spor 10 dk önce
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Trabzonspor arasında kriz yaşanmasına neden olan sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Renato Nhaga'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi.
- Samsunspor, Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı kiralamak istiyor.
- Galatasaray, 5 Şubat'ta 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Nhaga için Portekiz'in Casa Pia2ya 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
- 19 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda 5 maçta 2 gol attı.
Yeni sezonda Süper Lig'de daha üst sıraları hedefleyen Samsunspor, transfer çalışmalarında iddialı ve nokta atışı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
NHAGA SÜRPRİZİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Karadeniz kulübü, Galatasaray'ın 5 Şubat'ta 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı kiralamak istiyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılılar, 1.72 boyundaki Gine-Bissaulu futbolcuyu Portekiz'in Casa Pia takımından 6,5 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine bağlamıştı.
30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşme imzalanan 19 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızıı takımda 5 resmi maçta süre buldu ve 2 gol kaydetti.
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