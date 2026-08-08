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Spor

Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımı belli oldu: Serie A'da kaldı

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Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımı belli oldu: Serie A'da kaldı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure, kariyerine İtalya'da devam edecek. Bonservisi Atalanta'da olan oyuncu, Serie A ekibine kiralandı.

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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure, 2026-2027 sezonunu Parma'da kiralık geçirecek. Serie A temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

El Bilal Toure, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı.
Başlık ResmiEl Bilal Toure, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı.

İtalyan kulübü, Toure'nin sözleşmesinde yer alan "satın alma opsiyonu" maddesini kullanmak isterse Atalanta'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

El Bilal Toure, Beşiktaş'ta 26 karşılaşmaya çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı forma alında 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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