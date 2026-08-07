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Spor

Beşiktaş kazandı, sıralama güncellendi: UEFA ülke puanında son durum

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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Hradec Kralove'u 1-0 yendi. Temsilcimiz, Dolmabahçe'de oynanacak rövanç öncesi avantaj elde ederken; karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Hracek Kralove karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti.
Başlık ResmiHracek Kralove karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti.

Play-off turuna kalması halinde Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak Beşiktaş'ın deplasmanda kazandığı maçın ardından ülke puanı güncellendi.

Beşiktaş ve Hradec Kralove, 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda rövanş maçı oynayacak.
Başlık ResmiBeşiktaş ve Hradec Kralove, 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda rövanş maçı oynayacak.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.653 puan

6- Portekiz | 63.650 puan

7- Belçika | 57.850 puan

8- Hollanda | 51.562 puan

9- Türkiye | 47.575 puan

10- Çekya | 44.025 puan

11- Polonya | 43.525 puan

12- Yunanistan | 41.312 puan

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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