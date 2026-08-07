Beşiktaş kazandı, sıralama güncellendi: UEFA ülke puanında son durum
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Hradec Kralove'u 1-0 yendi. Temsilcimiz, Dolmabahçe'de oynanacak rövanç öncesi avantaj elde ederken; karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.
Play-off turuna kalması halinde Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak Beşiktaş'ın deplasmanda kazandığı maçın ardından ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:
1- İngiltere | 101.852 puan
2- İtalya | 87.660 puan
3- İspanya | 82.368 puan
4- Almanya | 80.116 puan
5- Fransa | 67.653 puan
6- Portekiz | 63.650 puan
7- Belçika | 57.850 puan
8- Hollanda | 51.562 puan
9- Türkiye | 47.575 puan
10- Çekya | 44.025 puan
11- Polonya | 43.525 puan
12- Yunanistan | 41.312 puan