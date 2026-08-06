Beşiktaş, 10 kişiyle Çekya'da avantajı kaptı! Avrupa'da 100. galibiyet

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında 10 kişi kaldığı karşılaşmada Beşiktaş, Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek İstanbul'a avantajla döndü. Çekya'da galip gelerek Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde eden siyah beyazlılarda Kassoum Ouattara, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında David Horejs'in çalıştırdığı Hradec Kralove ile deplasmanda karşılaştı.

GALİBİYET GOLÜ SEMİH'TEN

Malsovicka Arena'da oynanan müsabakayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 80. dakikada sonradan oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Siyah beyazlı formayla ilk kez 11'de başlayan Kassoum Ouattara, 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

AVRUPA'DA 100. GALİBİYET

Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine imza attı.

Avrupa arenasında oynadığı 261. maçında dalya yapan siyah-beyazlılar, geride kalan müsabakaların 50'sinde rakipleriyle yenişemezken, 111 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, galibiyetin yanı sıra Avrupa'daki 352. golünü kaydetmiş oldu.

Hradec Kralove - Beşiktaş

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Hradec Kralove - Beşiktaş

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında soldan hareketlenen İlhan Fakılı'nın içeri çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top kornere çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Uhrincat'ın gelişine şutunda, top auta gitti.

25. dakikada soldan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın vuruşunda top, kalecide kaldı.

42. dakikada ceza yayı üzerinde arkası kaleye dönük pozisyonda topu alan Oh'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

44. dakikada Hradec Kralove gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta içeri çevrilen topa soldan ceza alanına giren Horak'ın vuruşunda, kaleci Nübel'i geçen meşin yuvarlağa Emirhan Topçu çizgi üzerinde müdahale ederek golü engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Hradec Kralove - Beşiktaş

48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Orkun Kökçü'nün ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Zadrazil topu sektirdi. Ceza sahası sağ çaprazında boş pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda, top yan ağlarda kaldı.

54. dakikada Cerny'nin sağ kanattan ceza sahası içine yerden çevirdiği topa gelişine bekletmeden vuran Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Zadrazil, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada ev sahibi takım tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan orta ceza sahası sağ çaprazına açıldı ve Ouattara'nın ıskaladığı top, Umar'ın önünde kaldı. Umar'ın Ouattara'yı çalımladıktan sonra çektiği şutta oyuncunun açısını iyi kapatan Nübel, gole izin vermedi. Ceza sahası dışına seken topu Uhrincat bir kez daha kaleye gönderdi ancak Nübel, üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahaya yakın bir bölgede Umar ile girdiği pozisyonda rakibini faul ile durduran Ouattara, hakem Horatiu Feşnic tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

80. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan ile Ndidi'nin şık paslaşmalarının ardından Ndidi, ceza sahası sağ çaprazından topu kale önüne çevirdi. Savunmada Cihak'ın ters dokunuşu sonrasında altıpas içinde kaleciyi geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Semih Kılıçsoy, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

87. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Valenta'nın sert şutunda iyi yer tutan Nübel, topu iki hamlede kontrol etti.

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Cihak'ın kafa vuruşunda köşeye giden topu Nübel, uzanarak kontrol etmeyi başardı.

90+2. dakikada yine sağ kanattan gelişen atakta boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Trubac'ın şutunda meşin yuvarlak Alman kaleci Nübel'in üzerine gitti.

Beşiktaş, maçı 1-0 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.

Hradec Kralove - Beşiktaş

ITALIANO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'da Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kadroda tek değişiklik yaptı.

Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanan maçın 11'ine göre sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çeken İtalyan teknik adam, sol bekte Kassoum Ouattara'ya forma verdi.

Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.

Orta sahanın merkezine Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı koyan 48 yaşındaki teknik adam, sağda Vaclav Cerny, solda İlhan Fakılı ve forvette Hyeon-gyu​​​​​​​ Oh'u oynattı.

Hradec Kralove - Beşiktaş

OUATTARA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı sol bek Kassoum Ouattara, ilk kez 11'de maça başladı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, Hradec Kralove karşısında Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fransız futbolcuya formayı teslim etti.

Ouattara, siyah-beyazlı formayı Midtjylland ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında ilk kez sırtına geçirmişti.

Hradec Kralove - Beşiktaş

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Çekya ve yakın ülkelerde yaşayan Beşiktaşlılar, Hradec Kralove ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Dokuz bin kişilik statta kendilerine ayrılan bölümü dolduran siyah-beyazlılar, tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Hradec Kralove - Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU

Kulübün açıklamasına göre, yeni transfer Leandro Trossard'ın yer almadığı Hradec Kralove kafilesine siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano şu isimleri dahil etti:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası